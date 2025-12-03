Công chức, viên chức tại địa phương sắp xếp được thuê nhà công vụ nếu đi làm 10-30km

Ngày 3-12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 45/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Trong đó, đối tượng thuê nhà ở công vụ thuộc trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở (bao gồm cả nhà ở xã hội) mà có khoảng cách đường bộ đến địa điểm làm việc từ 10km trở lên tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo và từ 30km trở lên tại khu vực còn lại.

Quyết định cũng quy định về tiêu chuẩn diện tích và trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất cho nhà ở công vụ là 120 triệu đồng.

Quyết định nêu rõ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện quyết định này.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí vốn từ ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mua trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ theo quy định; chỉ đạo việc phát triển, quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ, chuyển đổi công năng quỹ nhà dôi dư sang nhà ở công vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

