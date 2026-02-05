Công nghiệp văn hóa tại TPHCM đóng góp ngày càng rõ nét cho tăng trưởng GRDP

Chiều 5-2, tại khách sạn Rex (số 141, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn), đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có cuộc gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp, văn nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp, văn nghệ sĩ hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TPHCM…

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Chương trình là dịp để lãnh đạo thành phố và các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ cùng trao đổi ý kiến. Qua đó, chính quyền thành phố lắng nghe hiến kế phát triển công nghiệp văn hóa TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - một động lực tăng trưởng mới của thành phố.

TPHCM hiện là địa phương có quy mô công nghiệp văn hóa lớn nhất cả nước, với khoảng 97.000 lao động và hơn 17.670 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan.

Giai đoạn 2010 - 2019, giá trị sản xuất các ngành công nghiệp văn hóa tăng từ hơn 36.000 tỷ đồng lên trên 84.000 tỷ đồng, đóng góp gần 3,9% GRDP của thành phố. Dù chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, năm 2020 tỷ trọng đóng góp vẫn đạt 3,54% GRDP, cao hơn mục tiêu chung của cả nước và đến cuối năm 2025 đạt 5,7% GRDP của thành phố.

TPHCM xác định điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa, mỹ thuật - nhiếp ảnh - triển lãm, thời trang, truyền hình - phát thanh và nội dung số là các lĩnh vực trọng tâm. Đáng chú ý, TPHCM đã được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Điện ảnh”, tạo nền tảng để công nghiệp văn hóa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

THIÊN THANH - HOÀNG HÙNG - DŨNG PHƯƠNG