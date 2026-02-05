Quân khu 7 thăm, tặng quà các xã vùng biên tỉnh Lâm Đồng

Ngày 5-2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, người dân tại xã biên giới Thuận Hạnh và Tuy Đức. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI - năm 2026 do Quân khu 7 tổ chức.

Lãnh đạo Quân khu 7 trao tặng quà đến già làng, trưởng bản, người có uy tín và cán bộ, chiến sĩ địa bàn biên giới tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7 thông tin về mục đích, ý nghĩa cũng như các hoạt động trọng tâm của Chương trình “Xuân Chiến sĩ” lần thứ XI - năm 2026.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm mong muốn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh biên giới và đón năm mới an khang, thịnh vượng.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7 thăm hỏi người dân vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng tại chương trình

Dịp này, đoàn công tác đã tặng quà đến một số cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Tuy Đức, Thuận Hạnh, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trưởng bon, bản, già làng, người có uy tín và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Đông đảo người dân vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng tới tham dự chương trình

Chương trình tặng quà đến các hộ dân trên địa bàn xã Tuy Đức, Thuận Hạnh (tỉnh Lâm Đồng)

Cùng ngày, Bệnh viện Quân y 7A, 7B và Bệnh viện Quân dân y Miền Đông, Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 7 cùng các địa phương tổ chức chương trình khám, chữa bệnh miễn phí và trao tặng 660 phần quà đến người dân các xã Quảng Trực, Thuận Hạnh, Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng). Đồng thời, bà con còn được tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức phòng, chống các bệnh thường gặp, nâng cao ý thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

ĐOÀN KIÊN