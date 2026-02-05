Bão Penha có xu hướng di chuyển vào Biển Đông

Cơn bão có tên quốc tế là Penha đang có xu hướng di chuyển vào Biển Đông, khả năng trở thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông năm 2026.

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ sáng 5-2 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn, thông tin: áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão Penha, có thể di chuyển vào Biển Đông.

Phó Cục trưởng cho biết, đây là cơn bão số 2 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, hoạt động ở phía Đông của miền Nam Philippines với cường độ hiện đạt cấp 8. Tâm bão cách Biển Đông khoảng 800km.

Dự báo trong 48 giờ tới, cơn bão số 2 di chuyển theo hướng Tây và sẽ vào Biển Đông. Nhưng khi vào đến Biển Đông, bão suy giảm thành áp thấp nhiệt đới hoặc dưới mức áp thấp nhiệt đới.

Theo ông Hoàng Đức Cường, cơn bão này sẽ bị chi phối bởi các khối không khí lạnh. Khoảng cuối tuần này, trên Biển Đông sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống (khoảng ngày 7 đến 9-2). Sau đó khoảng 2 ngày sẽ có thêm đợt không khí lạnh tăng cường. Gió mùa Đông Bắc sẽ ảnh hưởng toàn bộ Biển Đông và một phần đất liền nước ta.

Do đó, chỉ sau khoảng 1 ngày hoạt động trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp do gặp 2 đợt không khí lạnh nêu trên. Áp thấp nhiệt đới chỉ gây gió mạnh ở khu vực Nam Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Cuộc họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 5-2, tại Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Chủ trì cuộc họp báo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định năm 2026 có bao nhiêu cơn bão. Ông Hoàng Đức Cường cho biết, theo nhận định của cơ quan khí tượng - thủy văn, năm nay, trên Biển Đông về tổng lượng thì chỉ có khoảng 9-10 cơn bão, tức là ít hơn năm 2025 và ngay trong mùa chính bão (từ tháng 8 đến 12) thì mức độ bão cũng “nhẹ nhàng” hơn năm 2025.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, công tác dự báo bão rất quan trọng. Năm 2025, bão lũ gây thiệt hại tới 1.500ha thủy sản cùng 3,1 triệu con gia súc - gia cầm… Người dân cần có thông tin sớm để quyết định đầu tư, xuống giống... cũng như chủ động phòng tránh thiệt hại. Bởi, thiên tai không chỉ gây thiệt hại về sản lượng mà còn ảnh hưởng giá cả. “Do đó, thông tin dự báo thiên tai rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

PHÚC VĂN