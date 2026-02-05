Xã hội

Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình nạn nhân vụ cháy tại phường Đông Hưng Thuận

SGGPO

Sáng 5-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy tại phường Đông Hưng Thuận.

1.JPG
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn thăm hỏi, động viên đại diện gia đình. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh; Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận…

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau buồn.

Đồng chí đề nghị địa phương, các đoàn thể tiếp tục quan tâm động viên, hỗ trợ gia đình về vật chất lẫn tinh thần, giúp gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tâm lý và cuộc sống.

3.JPG
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: NGÔ BÌNH
4.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh động viên đại diện gia đình

Theo báo cáo nhanh của Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 5-2, tại căn nhà trong hẻm 17, đường Tô Ký. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. 3 người tử vong là thành viên trong gia đình, gồm chị P.T.M.L. (sinh năm 1982), con gái sinh năm 2012 và con trai sinh năm 2020.

Sau khi xảy ra vụ việc, hệ thống chính trị phường đã tập trung công tác khắc phục hậu quả, ổn định tình hình; tổ chức thăm hỏi trực tiếp, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân; huy động các nguồn lực để hỗ trợ gia đình nạn nhân. Sáng nay, phường Đông Hưng Thuận cũng đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ bước đầu đến gia đình nạn nhân.

Tin liên quan
NGÔ BÌNH

Từ khóa

Trương Thị Bích Hạnh Đông Hưng Thuận Nguyễn Phước Lộc P.T.M.L Đường Tô Ký Thăm hỏi cháy lãnh đạo TPHCM động viên

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn