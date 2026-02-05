Lãnh đạo TPHCM thăm gia đình nạn nhân vụ cháy tại phường Đông Hưng Thuận

Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh; Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận…

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau buồn.

Đồng chí đề nghị địa phương, các đoàn thể tiếp tục quan tâm động viên, hỗ trợ gia đình về vật chất lẫn tinh thần, giúp gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tâm lý và cuộc sống.

Theo báo cáo nhanh của Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 5-2, tại căn nhà trong hẻm 17, đường Tô Ký. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. 3 người tử vong là thành viên trong gia đình, gồm chị P.T.M.L. (sinh năm 1982), con gái sinh năm 2012 và con trai sinh năm 2020.

Sau khi xảy ra vụ việc, hệ thống chính trị phường đã tập trung công tác khắc phục hậu quả, ổn định tình hình; tổ chức thăm hỏi trực tiếp, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân; huy động các nguồn lực để hỗ trợ gia đình nạn nhân. Sáng nay, phường Đông Hưng Thuận cũng đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ bước đầu đến gia đình nạn nhân.