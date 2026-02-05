Xã hội

Bến phà Cái Vồn nối Cần Thơ và Vĩnh Long hoạt động trở lại

SGGPO

Sáng 5-2, ông Đặng Văn Sinh, Giám đốc Hợp tác xã bến phà Cái Vồn cho biết, sau gần 5 tháng tạm ngưng hoạt động, bến phà Cái Vồn – còn được người dân quen gọi là phà Cần Thơ cũ chính thức được cấp phép hoạt động trở lại.

Theo ông Sinh, bến phà nối từ cuối đường Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ sang thị xã Bình Minh (nay là phường Bình Minh), tỉnh Vĩnh Long. Đây là tuyến giao thông thủy lâu năm, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt, lao động, học tập của người dân khu vực Bình Minh – Ninh Kiều trước đây.

Bến phà Cái Vồn phục vụ xe máy, xe thô sơ và người đi bộ, không khai thác phương tiện ô tô. Với cự ly ngắn, thời gian qua sông nhanh, tuyến phà này giúp người dân Bình Minh sang trung tâm TP Cần Thơ thuận tiện hơn, không phải đi đường vòng qua cầu Cần Thơ, vốn thường xuyên quá tải vào các khung giờ cao điểm và dịp lễ, tết.

1000017180.jpg
Bến phà hoạt động trở lại đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Ảnh: TN

Trước đó, bến phà Cái Vồn ngưng hoạt động từ tháng 9-2025. Nguyên nhân được xác định là giấy phép hoạt động hết hạn, đồng thời phát sinh các vướng mắc trong thủ tục cấp phép mới, cùng với yêu cầu rà soát, quy hoạch lại bến bãi theo quy định hiện hành.

Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khắc phục các tồn tại và đáp ứng điều kiện an toàn giao thông đường thủy, đến nay, bến phà chính thức được cấp phép hoạt động trở lại. Hiện, Hợp tác xã bố trí 3 chiếc phà để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, sẵn sàng tăng chuyến vào những khung giờ cao điểm, đặc biệt trong những ngày cận tết.

Tin liên quan
TÍN HUY

Từ khóa

Bến phà Cầu Cần Thơ Thị xã Bình Minh Cái Khế Bình Minh Xe thô sơ Đi đường vòng Đường Trần Phú Giờ cao điểm Ninh Kiều Cái Vồn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn