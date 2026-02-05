Bến phà Cái Vồn nối Cần Thơ và Vĩnh Long hoạt động trở lại

Sáng 5-2, ông Đặng Văn Sinh, Giám đốc Hợp tác xã bến phà Cái Vồn cho biết, sau gần 5 tháng tạm ngưng hoạt động, bến phà Cái Vồn – còn được người dân quen gọi là phà Cần Thơ cũ chính thức được cấp phép hoạt động trở lại.

Theo ông Sinh, bến phà nối từ cuối đường Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ sang thị xã Bình Minh (nay là phường Bình Minh), tỉnh Vĩnh Long. Đây là tuyến giao thông thủy lâu năm, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt, lao động, học tập của người dân khu vực Bình Minh – Ninh Kiều trước đây.

Bến phà Cái Vồn phục vụ xe máy, xe thô sơ và người đi bộ, không khai thác phương tiện ô tô. Với cự ly ngắn, thời gian qua sông nhanh, tuyến phà này giúp người dân Bình Minh sang trung tâm TP Cần Thơ thuận tiện hơn, không phải đi đường vòng qua cầu Cần Thơ, vốn thường xuyên quá tải vào các khung giờ cao điểm và dịp lễ, tết.

Bến phà hoạt động trở lại đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Ảnh: TN

Trước đó, bến phà Cái Vồn ngưng hoạt động từ tháng 9-2025. Nguyên nhân được xác định là giấy phép hoạt động hết hạn, đồng thời phát sinh các vướng mắc trong thủ tục cấp phép mới, cùng với yêu cầu rà soát, quy hoạch lại bến bãi theo quy định hiện hành.

Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ pháp lý, khắc phục các tồn tại và đáp ứng điều kiện an toàn giao thông đường thủy, đến nay, bến phà chính thức được cấp phép hoạt động trở lại. Hiện, Hợp tác xã bố trí 3 chiếc phà để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, sẵn sàng tăng chuyến vào những khung giờ cao điểm, đặc biệt trong những ngày cận tết.

TÍN HUY