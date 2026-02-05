Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đà Nẵng

Sáng 5-2, tại TP Đà Nẵng, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, cùng đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành.

Tại chương trình, đồng chí Cao Thị Huyền Trân, Bí thư phường Hải Châu, cho biết TP Đà Nẵng đã dành nguồn lực chăm lo an sinh xã hội dịp tết, với tổng kinh phí hơn 350 tỷ đồng phân bổ cho 93 phường, xã. Riêng phường Hải Châu huy động và phân bổ khoảng 8,7 tỷ đồng hỗ trợ hơn 13.000 hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công và lao động khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm “lấy dân làm gốc”, coi chăm lo đời sống nhân dân là mục tiêu và động lực phát triển. Việc chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân lao động là chủ trương lớn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu, chúc Tết Bính Ngọ tại buổi trao quà. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đánh giá cao nỗ lực của Đà Nẵng trong khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương kết quả trong công tác xóa nhà tạm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, TP Đà Nẵng hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023-2025; khởi công xây mới, nâng cấp 6 trường học nội trú cho 6 xã biên giới; sửa chữa 361 nhà hư hỏng, xây mới 144 nhà cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Tỷ lệ xã đạt nông thôn mới gần 80%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,6% (khu vực thành thị hơn 0,6%, khu vực nông thôn hơn 4,7%).

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, đặc biệt quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; việc chăm lo không chỉ trong dịp lễ tết mà phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sáng cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo TP Đà Nẵng đến thăm, chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá (số 446 Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường) và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sự (K57/6 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu).

Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dâng hương tại Đài Tưởng niệm thành phố. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước đó, đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tại Đài Tưởng niệm TP Đà Nẵng.

