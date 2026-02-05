Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện 10/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân năm 2026.

Thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá vé xe dịp tết

Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, duy trì hoạt động vận tải thông suốt, bảo đảm TTATGT, hạn chế thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phương tiện vận tải, nhất là vận tải hành khách công cộng, nhằm kết nối và hỗ trợ hành khách tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu.

Thủ tướng chỉ đạo tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón tết do thiếu phương tiện; đồng thời không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông trong dịp tết và mùa lễ hội Xuân 2026.

Thủ tướng giao Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương và các phương tiện vận tải hành khách, trong đó có xe khách giường nằm hai tầng. Lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép, quay đầu, tránh vượt không đúng quy định…; đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm TTATGT để tiếp nhận, kịp thời xử lý phản ánh của người dân trong dịp nghỉ lễ; phân công đầu mối có thẩm quyền, bố trí nguồn lực tổ chức trực theo chế độ 24/7.

PHAN THẢO