Phía Bắc khả năng rét đậm trở lại từ ngày 8 và 9-2

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, đợt không khí lạnh mới sắp chi phối thời tiết phía Bắc nước ta. Miền Bắc có khả năng rét đậm vào ngày 8 và 9-2.

Miền Bắc đang ấm lên, nhiều sương mù trước đợt không khí lạnh mạnh mới

Theo các chuyên gia khí tượng, hiện nền nhiệt ở miền Bắc vẫn đang ấm lên. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội là 17-18 độ C vào sáng 5-2 và sẽ tăng thêm 1-2 độ C từ nay đến cuối tuần. Cùng với xu thế thời tiết ấm lên cục bộ, sương mù gia tăng vào buổi sáng và đêm, có nơi mưa.

Tuy nhiên theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ khoảng ngày 7-2, có một bộ phận không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đánh giá, đợt không khí lạnh này mạnh hơn đợt không khí lạnh vừa qua, gây rét đậm ở miền Bắc. Dự báo, sáng 8-2, nhiệt độ Hà Nội giảm trở lại còn 14-15 độ C và giảm tiếp còn 12-13 độ C vào sáng 9-2. Vùng núi cao ở phía Bắc cần đề phòng rét hại và băng giá, sương muối.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, cùng thời gian này, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, cục bộ mưa to; phía Bắc của các khu vực này rét về đêm và sáng.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, sau đợt không khí lạnh ngắn này, nền nhiệt ở phía Bắc tăng trở lại, nhiều sương mù vào buổi sáng, trưa chiều hửng nắng. Ở phía Nam, thời tiết đẹp và tương đối ổn định trước - trong dịp tết, riêng các ngày 10 và 11-2, Nam bộ và phía Nam của cao nguyên Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa. Cuối tháng 2, Nam bộ có thể xảy ra nắng nóng, nhưng không nắng nóng vào dịp tết.

PHÚC HẬU