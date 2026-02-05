Công an TPHCM thông tin về vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong

Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 5-2, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM đã thông tin về vụ cháy nhà làm 3 mẹ con tử vong ở phường Đông Hưng Thuận.

Thượng tá Trần Xuân Phương thông tin, vào lúc 0 giờ 53 ngày 5-2, Phòng PC07 nhận tin báo cháy nhà dân trên đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận qua đầu số khẩn cấp 114. Căn nhà có tổng diện tích khoảng 32m2 gồm 4 người sinh sống, gồm ông N.T.Tr. (sinh năm 1980) là chủ nhà, vợ và 2 con. Tại thời điểm xảy ra cháy, ông Tr. đang đi công tác.

Thượng tá Trần Xuân Phương thông tin tại họp báo

Sau khi nhận được tin báo, Phòng PC07 nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường vào lúc 1 giờ 1 phút ngày 5-2. Đám cháy được khống chế vào lúc 1 giờ 3 phút và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 1 giờ 15 phút cùng ngày. Nguyên nhân đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tra.

Vụ cháy làm 3 người chết (vợ và 2 con của ông Tr.), nghi do ngạt khói, đó là: bà P.T.M.L. (sinh năm 1982), N.P.M.T. (sinh năm 2012), N.P.M.N. (sinh năm 2020). Chất cháy chủ yếu là bao nilông dùng đóng gói cà phê, ghế sofa, sách vở và vật dụng sinh hoạt gia đình.

Qua vụ việc đau lòng nói trên, để phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Thượng tá Trần Xuân Phương khuyến cáo các hộ gia đình, trong sinh hoạt hàng ngày, cần sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện. Cẩn trọng khi thắp hương, đốt vàng mã, sử dụng bếp, bàn là và các thiết bị sinh nhiệt; không để vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt; không để xe máy che chắn lối thoát nạn.

Cùng với đó, cần trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí gas, bình chữa cháy xách tay, nước chữa cháy, thang dây thoát nạn, mặt nạ lọc độc; chuẩn bị các phương án thoát nạn và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình cùng biết. Hưởng ứng phong trào "Nhà tôi 4 có" gồm: có thiết bị cảnh báo cháy, có mặt nạ phòng độc, có lối thoát nạn thứ hai và có thiết bị truyền tin báo cháy.

Khi xảy ra cháy phải kịp thời xử lý, báo tin cho lực lượng chức năng, nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết. Cần ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế đám cháy; đồng thời gọi ngay cho lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH qua số điện thoại 114 hoặc ứng dụng HELP 114 để được hỗ trợ kịp thời.

CẨM TUYẾT