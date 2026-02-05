Tăng tần suất cất, hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46-48 chuyến/giờ

Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng số lượt cất, hạ cánh (slot) tại các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46 - 48 chuyến/giờ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 vẫn đang tăng cao.

Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay hạng phổ thông cơ bản, số liệu đặt giữ chỗ trên các đường bay nội địa, nhằm đánh giá nhu cầu và đề nghị các hãng hàng không bổ sung chuyến bay đối với các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao.

Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam đã tạo điều kiện để các hãng hàng không bổ sung máy bay trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán. Hiện các hãng đã được bổ sung 19 máy bay, tăng 4 máy bay so với cùng thời điểm năm trước, nâng tổng số máy bay dự kiến khai thác lên khoảng 216-218 chiếc.

Việc tăng số lượt cất, hạ cánh tại các sân bay tại các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất lên 46 - 48 chuyến/giờ nhằm tạo điều kiện để các hãng hàng không sớm lên kế hoạch khai thác, bổ sung tải cung ứng, tăng cường bay đêm, giúp hành khách tiếp cận được nhiều mức giá vé phù hợp. Bên cạnh đó, các cảng hàng không: Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Phù Cát, Pleiku và Tuy Hòa đã sẵn sàng triển khai phương án khai thác 24/24 giờ.

Về tình hình đặt chỗ, đến thời điểm hiện tại, giai đoạn cao điểm trước tết, một số đường bay như: TPHCM đi Huế, Thanh Hóa, Vinh, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới đã có tỷ lệ đặt chỗ trên 90%, thậm chí đạt 100%; chiều ngược lại ở mức thấp, nhiều chuyến bay phải khai thác rỗng để trở lại TPHCM.

Đường bay từ Hà Nội đi các địa phương miền Trung và miền Nam giai đoạn trước tết có tỷ lệ đặt chỗ trong còn thấp, khoảng 30-60%. Riêng các đường bay Hà Nội - Đồng Hới và Hà Nội - Điện Biên có tỷ lệ đặt chỗ đạt 88-100% trong các ngày cao điểm từ 12-2 đến 15-2.

Giai đoạn sau tết, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ các địa phương về TPHCM tăng cao, phổ biến 80-100%; trong đó nhiều đường bay như Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Hải Phòng gần như kín chỗ.

Đối với đường bay trục TPHCM - Hà Nội, từ ngày 11 đến 14-2, tỷ lệ đặt chỗ chiều bay TPHCM - Hà Nội đạt khoảng 83-90%; từ ngày 21 đến 23-2, chiều bay Hà Nội - TPHCM đạt 80-94%.

Hiện nhiều chặng bay nội địa từ TPHCM đi các địa phương càng khan hiếm. Trong các ngày 12-2 và 14-2 (tức ngày 25 và 27 tháng Chạp), các chặng bay từ TPHCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đồng Hới, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Bình Định, Pleiku, Chu Lai đều đã hết vé phổ thông. Với chặng TPHCM đi Hà Nội vẫn đang mở bán giá từ 2,9 đến hơn 4 triệu đồng/chiều.

Chặng TPHCM - Đà Nẵng, giá vé đang bán trong khoảng 800.000 đồng đến hơn 2,7 triệu đồng/chiều; TPHCM - Hải Phòng từ 2,3 đến 3,4 triệu đồng/chiều; chặng bay TPHCM - Buôn Ma Thuột khoảng 1,2 triệu đồng; chặng bay TPHCM - Bình Định khoảng 1,5 triệu đồng/chiều....

