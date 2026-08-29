Ngành nha khoa Ý tăng cường kết nối thị trường Việt Nam

Ngày 28-8, tại Dinh Độc Lập (TPHCM), Thương vụ Ý (ITA) phối hợp Hiệp hội các Ngành Công nghiệp Nha khoa Ý (UNIDI) tổ chức Italia Pavilion trong khuôn khổ Triển lãm và Hội nghị Nha khoa Quốc tế Việt Nam lần thứ 19 (VIDEC 2026).

Đây là lần đầu tiên ITA và UNIDI tổ chức Italia Pavilion tại VIDEC, với sự tham gia của 11 doanh nghiệp nha khoa Ý, giới thiệu các sản phẩm, thiết bị và giải pháp công nghệ phục vụ ngành nha khoa. Triển lãm diễn ra từ ngày 27 đến 29-8, tại Khu B, gian hàng B51-58.

Các doanh nghiệp Ý mang đến nhiều nhóm sản phẩm, từ công nghệ in 3D, CAD/CAM, phần mềm và giải pháp kỹ thuật số đến thiết bị chẩn đoán hình ảnh, vật liệu sinh học, dụng cụ phẫu thuật và sản phẩm chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Theo bà Ilaria Piccinni, Tùy viên Thương mại tại Việt Nam, Thương vụ Ý tại TPHCM, việc tham gia VIDEC 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp nha khoa Ý với thị trường Việt Nam, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác lâu dài trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị và vật liệu nha khoa.

Được biết, Italia Pavilion cũng là nơi để các doanh nghiệp Ý gặp gỡ nhà nhập khẩu, nhà phân phối, bệnh viện, phòng khám và chuyên gia nha khoa Việt Nam, trao đổi về nhu cầu thị trường và khả năng hợp tác.

ANH THƯ