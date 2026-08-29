Coteccons lan tỏa giá trị hạnh phúc từ doanh nghiệp đến với cộng đồng

Nhân kỷ niệm 22 năm thành lập, Coteccons tổ chức Coteccons Day 2026 với chủ đề “Coteccons 20+2 | United To Rise – Hợp lực cùng vươn mình”, triển khai chuỗi hoạt động trên toàn quốc, hướng đến người lao động, cộng đồng và phát triển bền vững.

Cán bộ, kỹ sư và công nhân Coteccons cùng hòa vào không khí ngày hội tại Coteccons Day 2026

Một trong những hoạt động đáng chú ý là United Day - Happy Coffee Truck, đưa cà phê, nước uống và các hoạt động kết nối đến hơn 100 công trường, văn phòng của Coteccons trên cả nước. Chương trình có sự đồng hành của khách hàng, chủ đầu tư, nhà thầu phụ và đối tác nhằm tri ân đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc tại các công trường.

Với thông điệp “An toàn là hạnh phúc”, chương trình United Thanks trao tặng 10.000kg gạo, tương ứng 10.000 lời cảm ơn, đến những công nhân thực hiện tốt công tác an toàn lao động.

Bên cạnh đó, Coteccons phối hợp Báo Nhân Dân, Saigon Times Foundation và các đơn vị tổ chức chương trình học bổng “Xây nền ước mơ” mùa thứ hai, trao 600 suất học bổng cho con em người lao động.

Được biết, Coteccons Day 2026 còn có chương trình United Run với mục tiêu hoàn thành 40.075km trong 22 ngày; United Corner thúc đẩy thực hành 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) và tiết kiệm cácnguồn lực tại công trường.

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