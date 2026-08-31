PV Drilling ký hợp đồng cung cấp giàn khoan cho chương trình khoan TL-WHP năm 2026 của PVEP-HCM

Chiều 28-8-2026 tại TPHồ Chí Minh, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) và Chi nhánh Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) – Chi nhánh PVEP-HCM đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê giàn khoan tự nâng phục vụ chương trình khoan TL-WHP, Lô 01/97 và 02/97 năm 2026, ngoài khơi Việt Nam.

Ông Vũ Việt Hưng, Giám đốc Chi nhánh PVEP-HCM và ông Nguyễn Đình Dương – Phó Tổng Giám đốc PV Drilling, thực hiện lễ ký hợp đồng trước sự chứng kiến của lãnh đạo các bên

Tham dự lễ ký kết, về phía Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) có ông Nguyễn Thiện Bảo, Tổng Giám đốc; ông Ngô Khánh Xạ và ông Đặng Ngọc Quý, Phó Tổng Giám đốc. Về phía Chi nhánh PVEP-HCM có ông Vũ Việt Hưng, Giám đốc Chi nhánh cùng các Phó Giám đốc Trần Văn Lâm, Trần Văn Ban và bà Đoàn Thanh Tú. Về phía PV Drilling có ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Đình Dương, Phó Tổng Giám đốc. Đại diện Borr Drilling tham dự có ông Ross Boyle, Giám đốc Borr Drilling tại Việt Nam, kiêm Giám đốc giàn khoan IDUN, và ông Mark Fennel, Giám đốc giàn khoan GUNNLOD.

Việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê giàn khoan tự nâng phục vụ chương trình khoan TL-WHP, Lô 01/97 và 02/97 năm 2026 là dấu mốc hợp tác quan trọng giữa PV Drilling và Chi nhánh PVEP-HCM, đồng thời tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tin cậy, hiệu quả và bền vững giữa hai đơn vị thành viên PVEP và PV Drilling của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Giàn khoan tự nâng IDUN

Theo hợp đồng, PV Drilling sẽ huy động giàn khoan tự nâng IDUN của đối tác Borr Drilling để phục vụ chương trình khoan của Chi nhánh PVEP-HCM với 3 giếng tại TL-WHP, Lô 01/97 và 02/97 ngoài khơi Việt Nam, thời gian dự kiến khoảng 134 ngày, bắt đầu từ giữa tháng 10-2026.

Phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng, ông Vũ Việt Hưng, Giám đốc Chi nhánh PVEP-HCM cho biết, trong số các hợp đồng phục vụ chương trình khoan sớm năm 2026 tại TL-WHP Lô 01/97 và 02/97, Hợp đồng giàn khoan là hợp đồng then chốt, có tính quyết định đến toàn bộ tiến độ chiến dịch. Theo đó, quá trình đàm phán hợp đồng giữa PVEP-HCM, PV Drilling và Borr Drilling được triển khai nghiêm túc, kỹ lưỡng và khẩn trương trên tinh thần hợp tác, trách nhiệm, góp phần tối ưu các điều kiện thương mại, bảo đảm hiệu quả thực hiện hợp đồng và đáp ứng tiến độ.

Ông Vũ Việt Hưng, Giám đốc Chi nhánh PVEP-HCM kỳ vọng chương trình khoan sớm sẽ về đích đúng kế hoạch

“Với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa PVEP-HCM, PV Drilling và Borr Drilling, chương trình khoan sớm tại TL-WHP sẽ được triển khai đúng tiến độ, hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần đưa chương trình khoan sớm về đích đúng kế hoạch” - ông Vũ Việt Hưng nhấn mạnh.

Về phía PV Drilling, ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc PV Drilling cho biết, Borr Drilling là nhà thầu khoan uy tín, đã đồng hành cùng PV Drilling và triển khai thành công nhiều dự án khoan tại Việt Nam. Việc giàn khoan IDUN tiếp tục được lựa chọn cho chương trình khoan của Chi nhánh PVEP-HCM là kết quả của quá trình hợp tác hiệu quả giữa PV Drilling và Borr Drilling, đồng thời thể hiện năng lực vận hành và kinh nghiệm thực tế của giàn IDUN tại thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc PV Drilling, phát biểu tại lễ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê giàn khoan cho Chi nhánh PVEP-HCM

“PV Drilling sẽ quản lý và điều phối chặt chẽ nhằm bảo đảm các nguồn lực, yêu cầu kỹ thuật và công tác vận hành được triển khai đồng bộ. Chúng tôi hiểu rõ rằng mỗi ngày trong một chiến dịch khoan đều có giá trị lớn, vì vậy công tác chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu có ý nghĩa quyết định đối với thành công của toàn bộ chương trình khoan”, Tổng Giám đốc PV Drilling nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thiện Bảo, Tổng Giám đốc PVEP phát biểu tại lễ ký hợp đồng

Tiếp lời, ông Nguyễn Thiện Bảo, Tổng Giám đốc PVEP cho hay dự án này có rất nhiều thách thức. Giếng khoan gần đây nhất đã thực hiện cách đây khoảng 10 năm hoặc lâu hơn. Hiện tại, sản lượng duy trì ở mức khoảng 3.000 thùng/ngày. Giờ đây chúng ta bắt đầu khoan lại, hy vọng sẽ thu hồi những gì đã đầu tư suốt 10 năm qua. “Với tư duy mới, mô hình quản lý mới, tôi tin chắc chúng ta sẽ đạt được thành công mới. Hy vọng các giếng tiếp theo khoan trong hơn 100 ngày tới sẽ mang lại sản lượng cao hơn và giúp kéo dài tuổi thọ dự án này”- Tổng Giám đốc PVEP kỳ vọng.

Đại diện các bên: PVEP, Chi nhánh PVEP-HCM, PV Drilling và Borr Drilling tại lễ ký hợp đồng, ngày 28/8/2026

Được biết, trong những năm qua, PV Drilling và PVEP đã xây dựng mối quan hệ hợp tác tin cậy thông qua nhiều chương trình, dự án dầu khí quan trọng. Từ chương trình khoan tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a), đến chương trình khoan tại cụm mỏ Thăng Long – Đông Đô thuộc Lô 01/97 và 02/97, sự phối hợp giữa hai bên ngày càng được củng cố và phát triển.

Hợp đồng lần này tiếp tục khẳng định năng lực của PV Drilling trong việc chủ động thu xếp và cung cấp giàn khoan cho khách hàng trong bối cảnh thị trường giàn khoan khu vực đang khan hiếm. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết của PV Drilling trong việc ưu tiên thị trường khoan trong nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, góp phần duy trì sản lượng khai thác và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Việc đưa giàn IDUN vào chương trình khoan TL-WHP cũng góp phần duy trì hiệu suất sử dụng đội giàn khoan của PV Drilling và tiếp tục củng cố vị thế nhà thầu khoan hàng đầu khu vực.

NGUYỆT ANH