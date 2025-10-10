Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tiêu thụ gần 112.000 tấn tro xỉ

Ngày 10-10, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong 8 tháng năm 2025 đã ký kết hợp đồng với các đơn vị tiêu thụ được gần 112.000 tấn tro xỉ than nhiệt điện.

Hiện tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất điện tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Tân) đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp, dùng cho bê tông, vữa xây, đắp nền đường ô tô, làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn,…

Dự kiến trong 5-7 năm tới, toàn bộ số lượng tro xỉ tồn lưu tại bãi chứa của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ được tiêu thụ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đến nay, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã ký hợp đồng với 3 đơn vị tiêu thụ tro xỉ. Từ đó, 100% lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được tiêu thụ hoàn toàn. Bên cạnh việc tiêu thụ tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân còn đẩy mạnh tiêu thụ lượng tro xỉ đang lưu trữ tại các bãi chứa.

Hệ thống vận tải than và tro xỉ được thực hiện khép kín trong Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Theo Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, khối lượng tro xỉ đang lưu giữ tại bãi xỉ đến cuối tháng 8-2025 là hơn 6,9 triệu tấn. Vừa qua, công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP Sông Đà Cao Cường xây dựng dây chuyền phân tách, xử lý tro xỉ trên bãi xỉ với khối lượng cam kết khoảng 700.000 m3/năm. Dây chuyền này đã được vận hành từ tháng 5-2025, dự kiến tiêu thụ toàn bộ lượng tro xỉ trên bãi xỉ trong khoảng 5 – 7 năm.

Khuôn viên xanh bên trong Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Năm 2015, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3) đã tiếp nhận quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, gồm 2 tổ máy có tổng công suất là 1.244 MW. Tính từ khi lắp đặt đến ngày 31-8-2025, tổng sản lượng điện nhà máy đã sản xuất hơn 73,6 tỷ kWh. Riêng trong năm 2025, tính đến hết ngày 31-8, nhà máy đã sản xuất hơn 4,74 tỷ kWh, đạt hơn 57,16% kế hoạch năm 2025 do Tổng Công ty Phát điện 3 giao (8,293 tỷ kWh).

NGUYỄN TIẾN