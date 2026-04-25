Năm 2026, Tập đoàn DIC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng. Đồng thời tập trung nguồn lực cho các dự án quy mô lớn.

Chiều 24-4, Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Báo cáo tại đại hội, lãnh đạo Tập đoàn DIC cho biết, năm 2025, dù kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, Tập đoàn vẫn ghi nhận kết quả tích cực. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất 4.750 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 824 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC Nguyễn Hùng Cường phát biểu tại đại hội.

Trong năm, doanh nghiệp cũng triển khai nhiều hoạt động tài chính quan trọng như mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu, chào bán thành công 150 triệu cổ phiếu, huy động 1.800 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 7.964 tỷ đồng. Tập đoàn tiếp tục triển khai các dự án, hoàn thiện thủ tục pháp lý, chuyển nhượng dự án và cấp giấy chứng nhận cho khách hàng tại nhiều khu đô thị.

Đoàn Chủ tịch Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Tập đoàn DIC.

Năm 2026, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển của công ty mẹ dự kiến hơn 4.371 tỷ đồng, tăng hơn 115% so với thực hiện năm 2025. Đồng thời, DIC Group đặt mục tiêu kiểm soát chặt chi phí đầu tư, đảm bảo cân đối dòng tiền, ưu tiên triển khai các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và có khả năng tạo sản phẩm kinh doanh. Doanh nghiệp xác định đây là yếu tố then chốt trong bối cảnh thị trường phục hồi chậm.

Theo đó, một số dự án trọng điểm được tập trung nguồn lực gồm Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên; Khu dân cư thương mại Vị Thanh; Khu Trung tâm Chí Linh với các hạng mục chung cư; cùng các dự án tại Đồng Nai như Khu đô thị du lịch Long Tân, Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước và Khu đô thị Bắc Vũng Tàu. Các dự án này được kỳ vọng tạo nguồn cung và đóng góp doanh thu khi hoàn thiện pháp lý và đủ điều kiện triển khai.

Tại đại hội, cổ đông đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị.

SONG THƯ