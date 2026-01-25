Công viên tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng rực rỡ trước giờ bàn giao

Ghi nhận tại hiện trường, khuôn viên công viên được phủ xanh với nhiều thảm cỏ, cây xanh bóng mát và hàng loạt bồn hoa được bố trí hài hòa, tạo nên không gian sinh động giữa trung tâm đô thị.
Nổi bật ngay cổng chính trên đường Pasteur là khu trang trí đón xuân với vòm chào lớn, sắc vàng rực rỡ cùng các tiểu cảnh hoa kiểng, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.
Bên trong công viên, một góc vườn sinh thái được giữ lại với hệ cây tự nhiên, tạo không gian thoáng mát, gần gũi thiên nhiên cho người dân dạo bộ, nghỉ ngơi.
Khu sân chơi vận động rộng lớn kết hợp tranh vẽ nhiều màu sắc trên mặt sân, phù hợp cho trẻ em vui chơi, sinh hoạt ngoài trời.
Ngoài ra, khu vực lắp đặt các máy tập thể dục ngoài trời đã hoàn thiện.
Đặc biệt, mô hình gia đình ngựa bằng cỏ được tạo hình sinh động trên thảm cỏ trung tâm trở thành điểm nhấn, mang không khí xuân tươi mới.
Theo kế hoạch, công trình sẽ được bàn giao cho TPHCM và phường Xuân Hòa vào chiều tối nay, mở cửa phục vụ cộng đồng trong thời gian chờ triển khai dự án xây dựng nhà thi đấu mới.
Việc tận dụng khu đất trống để chỉnh trang thành công viên tạm thời không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn thêm không gian xanh, sinh hoạt công cộng cho người dân.