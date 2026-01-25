Công viên tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng rực rỡ trước giờ bàn giao

Sáng 25-1, công viên tạm thời tại khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (đường Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM) đã hoàn thiện toàn bộ hạng mục cảnh quan, sẵn sàng bàn giao cho thành phố và địa phương quản lý, đưa vào phục vụ người dân.

Ghi nhận tại hiện trường, khuôn viên công viên được phủ xanh với nhiều thảm cỏ, cây xanh bóng mát và hàng loạt bồn hoa được bố trí hài hòa, tạo nên không gian sinh động giữa trung tâm đô thị.

Khu trang trí xuân với tiểu cảnh và lối đi rộng rãi trong công viên. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nổi bật ngay cổng chính trên đường Pasteur là khu trang trí đón xuân với vòm chào lớn, sắc vàng rực rỡ cùng các tiểu cảnh hoa kiểng, thu hút người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Cổng chào chính trên đường Pasteur rực rỡ sắc xuân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bên trong công viên, một góc vườn sinh thái được giữ lại với hệ cây tự nhiên, tạo không gian thoáng mát, gần gũi thiên nhiên cho người dân dạo bộ, nghỉ ngơi.

Góc vườn sinh thái. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khu sân chơi vận động rộng lớn kết hợp tranh vẽ nhiều màu sắc trên mặt sân, phù hợp cho trẻ em vui chơi, sinh hoạt ngoài trời.

Sân chơi vận động. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngoài ra, khu vực lắp đặt các máy tập thể dục ngoài trời đã hoàn thiện.

Khu trang trí xuân với tiểu cảnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đặc biệt, mô hình gia đình ngựa bằng cỏ được tạo hình sinh động trên thảm cỏ trung tâm trở thành điểm nhấn, mang không khí xuân tươi mới.

Mô hình gia đình ngựa bằng cỏ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thảm hoa vàng trải dài dưới ánh nắng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo kế hoạch, công trình sẽ được bàn giao cho TPHCM và phường Xuân Hòa vào chiều tối nay, mở cửa phục vụ cộng đồng trong thời gian chờ triển khai dự án xây dựng nhà thi đấu mới.

Công nhân tưới nước chăm sóc hoa, hoàn thiện những hạng mục cuối trước giờ bàn giao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Việc tận dụng khu đất trống để chỉnh trang thành công viên tạm thời không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn thêm không gian xanh, sinh hoạt công cộng cho người dân.

Người dân tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên các tiểu cảnh hoa xuân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Công nhân tưới nước chăm sóc hoa, hoàn thiện những hạng mục cuối trước giờ bàn giao. Ảnh: HOÀNG HÙNG

HOÀNG HÙNG