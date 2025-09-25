Co.opXtra Tân Phong tối ưu trải nghiệm cho khách hàng

Đại siêu thị Co.opXtra Tân Phong (TPHCM) vừa ra mắt diện mạo mới với dự án cải tạo “Magic 7”, làm mới hành trình mua sắm và tối ưu trải nghiệm cho cư dân ở khu Nam, cộng đồng quốc tế và các gia đình trẻ.

Không gian mua sắm đa tiện ích của Co.opXtra Tân Phong

Theo đơn vị vận hành Co.opXtra Tân Phong, không gian mới ưu tiên dễ tìm - dễ chọn - dễ thanh toán, mở rộng các khu trải nghiệm để người dùng dùng thử trước khi mua. Cụ thể, “Magic 7” gồm 7 trung tâm trải nghiệm: góc kem sáng tạo (khách tự thiết kế ly kem), khu ẩm thực hiện đại, khu sản phẩm quốc tế cao cấp, góc sống xanh - hữu cơ, góc bia - rượu vang, khu thương hiệu riêng (nhận diện các dòng nhãn riêng của Saigon Co.op) và khu tươi sống (hải sản, thịt tươi, phô mai, thịt nguội nhập khẩu). Các khu được bố trí theo dòng chảy mua sắm, biển chỉ dẫn rõ ràng, tiêu chuẩn vệ sinh, trưng bày nâng cấp.

Thực tế ghi nhận, bố cục mới giúp rút ngắn thời gian tìm sản phẩm, mua đúng nhu cầu cho người tiêu dùng. Chẳng hạn khu hữu cơ - sống xanh hỗ trợ lựa chọn an toàn, bền vững; khu thương hiệu riêng tối ưu bài toán chi phí/hiệu năng; còn khu tươi sống tăng lựa chọn “bữa ăn nhanh” nhưng bảo đảm an toàn và nguồn gốc.

Dịp này, Co.opXtra Tân Phong triển khai ưu đãi và rút thăm trúng thưởng cho hóa đơn từ 500.000 đồng từ ngày 18-9 đến 25-10. Cơ cấu gồm, giải Đặc biệt (tủ lạnh Sharp 330L và máy giặt Hisense 9,5kg); 2 giải Nhất là máy giặt Hisense 10,5kg; 1 giải Nhì là tủ lạnh Sharp 197L; 2 giải Ba là lò vi sóng điện tử Sharp 25L.

HOÀNG LAN