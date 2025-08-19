Sáng 19-8, Hội Khuyến học Việt Nam có buổi làm việc tại xưởng cơ khí Tuyết Thành (tỉnh Bắc Ninh) để đánh giá, góp ý công trình “Cột cảnh báo nước lũ, nước dâng bằng tín hiệu và pháo hiệu”.

Ông Nguyễn Đức Thành (sinh năm 1959, tỉnh Bắc Ninh) là tác giả công trình “Cột cảnh báo nước lũ, nước dâng bằng tín hiệu và pháo hiệu”. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Đức Thành, tác giả công trình “Cột cảnh báo nước lũ, nước dâng bằng tín hiệu và pháo hiệu” cho biết, để cảnh báo nguy hiểm cao như lũ ống, lũ quét, vỡ đê, khi nước ngập cột cảnh báo đến một vị trí xác định, tín hiệu pháo hiệu sẽ bắn lên cao bằng âm thanh và ánh sáng giúp cho bà con tại vị trí và xung quanh vị trí nước ngập hàng chục km có thể biết ngay để phòng tránh.

Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam khảo sát công trình được đề nghị xét trao giải thưởng "Khuyến học - Tự học thành tài" 2025. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, đánh giá, công trình này rất giá trị ở vùng đập tràn, khu vực thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét. Chúng tôi ghi nhận những người nông dân lao động có sáng kiến mang tính thiết thực.

Với chủ đề chung “Tôn vinh tài năng - Khơi nguồn sáng tạo”, trong khuôn khổ giải thưởng “Nhân tài đất Việt 2025”, giải thưởng lĩnh vực “Khuyến học - Tự học thành tài” có 5 công trình được đề nghị xét trao giải, gồm: Cột cảnh báo nước lũ, nước dâng bằng tín hiệu pháo hiệu; máy gắp mía thủy lực xoay 360 độ; thiết bị đào rãnh đất; máy tinh lọc mật ong NH-10/70; ứng dụng ống diệt men chè trong quy trình sản xuất. Đến nay, đoàn Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã khảo sát được 2 công trình trong tổng số 5 công trình được xét chọn trao giải.

Ông Nguyễn Đình Mạnh, Phó Ban phong trào Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, giải thưởng “Khuyến học - Tự học thành tài” nhằm động viên, khuyến khích bà con nông dân lao động không có điều kiện được đào tạo bài bản nhưng có công trình sáng chế phục vụ cộng đồng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31-8-2025. Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về địa chỉ email: giaithuongnhantaidatviet@gmail.com, hoặc nộp trực tiếp tại tầng 14, tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10-2025 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

HÀ NGUYỄN