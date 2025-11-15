Sáng 15-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu phải mạnh dạn cắt bỏ những thủ tục không cần thiết. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển.

Theo Thủ tướng, Bộ Chính trị đã ban hành 7 nghị quyết quan trọng và đang chuẩn bị ban hành các nghị quyết khác về kinh tế nhà nước, đầu tư nước ngoài, phát triển văn hóa.

"Vừa qua, chúng ta đã đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt cả về thể chế, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính và Đề án 06, phía trước chúng ta còn rất nhiều việc phải làm", Thủ tướng nêu.

Thủ tướng khẳng định, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; các bộ trưởng, trưởng ngành phải rất quan tâm, đặc biệt trong xây dựng cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Nhắc lại ví dụ ở Thanh Hóa, khi một phụ huynh phải đi 19km lên trụ sở UBND xã để lấy xác nhận khai sinh cho con đang là sinh viên, rồi lại gửi ra Hà Nội; Thủ tướng nhấn mạnh: "Phải tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho người dân. Đồng thời, những việc, thủ tục không cần thiết mà người dân vẫn phải làm thì chúng ta mạnh dạn cắt bỏ, dứt khoát cắt bỏ".

LÂM NGUYÊN