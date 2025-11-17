Viettel ký kết hợp tác quốc phòng công nghệ cao với tập đoàn EDGE (UAE)

Ngày 17-11, tại Abu Dhabi (UAE), Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) và EDGE – một trong những tập đoàn công nghệ và quốc phòng hàng đầu thế giới – đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025.

Biên bản ghi nhớ được ký kết bởi Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Viettel và ông Omar Al Zaabi, Chủ tịch Thương mại EDGE, dưới sự chứng kiến của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Viettel và EDGE nghiên cứu và thiết lập mô hình sản xuất OEM

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ thúc đẩy phát triển các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, cùng các giải pháp dân dụng và lưỡng dụng như: hạ tầng viễn thông 5G, công nghệ thông tin, chất bán dẫn, camera AI, thiết bị IoT, an ninh mạng, logistics và thương mại điện tử…

Viettel và EDGE cũng hướng tới việc thiết lập mô hình sản xuất OEM tại Việt Nam cho các linh kiện, cụm lắp ráp và mô-đun phục vụ cả thị trường UAE và xuất khẩu. Đồng thời, hai bên sẽ nghiên cứu, trao đổi cơ hội chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ thuật theo nhu cầu, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế.

Sự kiện này đánh dấu bước đi chiến lược của Viettel trong việc đưa các sản phẩm “Make in Vietnam” ra thị trường toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng và dân dụng hiện đại.

Viettel và EDGE sẽ triển khai hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao quốc phòng

Triển lãm Hàng không Dubai 2025 quy tụ gần 1.500 đơn vị đến từ 98 quốc gia, với gần 200 máy bay trưng bày. Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu cũng đã thăm các gian hàng và tiếp xúc với nhiều đối tác quốc tế. Ông nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp năng lực của từng bên.

Tại triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng đoàn công tác đã tham quan các gian hàng, gặp gỡ và trao đổi với đại diện các doanh nghiệp quốc phòng của UAE và nhiều quốc gia khác. Ông đề nghị các bên tăng cường trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác trên cơ sở phù hợp với năng lực thực tế, hướng tới thống nhất các phương án thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thời gian tới.

TRẦN BÌNH