Một ứng dụng AI hỗ trợ nghiên cứu và xét xử đã được giới thiệu đến ngành tòa án TPHCM.

Giới thiệu ứng dụng AI Hỗ trợ nghiên cứu và xét xử tại TAND TPHCM

Chiều 18-11, Công ty CP Decom Stars (hội viên Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam - VBA), giới thiệu ứng dụng AI Hỗ trợ nghiên cứu và xét xử tại TAND TPHCM.

Buổi giới thiệu có sự tham dự của toàn bộ thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký, hòa giải viên thuộc 19 tòa án nhân dân khu vực tại TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TPHCM phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Chánh án TAND TPHCM, nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của dự án trong việc tổng hợp thông tin vụ án từ thực tế, hoàn thiện theo từng cấp xét xử.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Dung, hệ thống sẽ tổng hợp thông tin ở cấp sơ thẩm, để cấp phúc thẩm có thể kế thừa và bổ sung. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ trở thành trợ lý đắc lực cho hội thẩm và thẩm phán, giúp tiết kiệm thời gian tra cứu, giúp chuẩn hóa các bước nghiệp vụ trong quy trình xử lý án.

Ông Trần Việt Hùng, cố vấn cấp cao VBA, cho rằng việc đưa AI vào hoạt động tố tụng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật và chuyên môn xét xử. Ông nhấn mạnh bốn yêu cầu cốt lõi: hạ tầng công nghệ đủ năng lực xử lý dữ liệu lớn, nguồn dữ liệu chuẩn hóa thống nhất, quy trình vận hành có tính hệ thống, đội ngũ tòa án tham gia trực tiếp vào quá trình huấn luyện mô hình để bảo đảm độ chính xác pháp lý.

Ông Trần Việt Hùng chia sẻ định hướng ứng dụng công nghệ trong cải cách tư pháp

Dự án được phát triển riêng biệt dành cho tòa án, kế thừa nền tảng công nghệ từ AI Tra Cứu Luật - một hệ thống do VBA và Viện ABAII định hướng phát triển được đưa vào sử dụng từ năm 2024.

Theo thống kê, hệ thống này đã phục vụ hơn 50.000 người dùng với gần 1 triệu lượt tra cứu, đạt độ chính xác khoảng 90% khi truy xuất hơn 350.000 văn bản pháp luật.

Ở phiên bản dành cho ngành tòa án TPHCM được thiết kế theo hướng hỗ trợ phân tích hồ sơ, sử dụng nguồn thông tin minh bạch, xác thực, phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ xét xử. Bao gồm 72 án lệ do Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao công bố, 300 công văn hướng dẫn - giải thích pháp luật của TAND Tối cao, kho dữ liệu khoảng 2 triệu bản án đã được sàng lọc và chuẩn hóa ngôn ngữ và gắn nhãn theo nghiệp vụ pháp lý.

Ông Võ Thanh Thiên Toán, Giám đốc Công nghệ Công ty CP Decom Stars cho biết, hệ thống sử dụng nhiều công nghệ hiện đại, có thể hoạt động độc lập mà không cần kết nối internet, thông tin vụ án không bị rò rỉ. Mỗi vụ án được xử lý với một môi trường AI riêng biệt, dữ liệu được mã hóa và chỉ có thể truy cập bởi những người có thẩm quyền.

BÙI TUẤN