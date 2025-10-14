Cột mốc tiên phong mở đường kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh - sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu - chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô của một siêu đô thị quốc tế. Với tổng diện tích hơn 6.772km 2 và dân số trên 13,6 triệu người, thành phố đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế hàng đầu quốc gia.

Tuy nhiên, nhìn sâu vào thực tiễn, tiềm năng của thành phố vẫn còn rất lớn, chưa được khai thác đầy đủ, đòi hỏi một tầm nhìn chiến lược và những bước đi mạnh mẽ hơn trong thập niên tới.

Phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Đại hội lần này là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố mà còn với cả nước. Thành công của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”, 547 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới, khát vọng cống hiến vì sự phát triển của TPHCM trong thời kỳ mới.

Đây là Đại hội của chuyển đổi số. Lần đầu tiên, toàn bộ tài liệu được số hóa trên nền tảng “Đại hội số”, thay cho việc in ấn tài liệu giấy. Các đại biểu tra cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến trên hệ thống điện tử, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời thể hiện bước chuyển về phong cách lãnh đạo hiện đại, hiệu quả, minh bạch. Đây là dấu hiệu cho thấy chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong quản trị kinh tế - xã hội mà đã đi sâu vào đời sống chính trị, tổ chức Đảng.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, TPHCM luôn khẳng định vị thế tiên phong, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đi đầu trong đổi mới, sáng tạo. Từ một trung tâm kinh tế năng động, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành “siêu đô thị” quốc tế hiện đại ở Đông Nam Á và lọt vào nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới vào năm 2045. Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần này đã cụ thể hóa khát vọng đó bằng những chỉ tiêu cụ thể, đầy thách thức: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10%-11%/năm; kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP; chi cho nghiên cứu - phát triển (R&D) đạt 2%-3% GRDP; tăng thêm 199.400 căn nhà ở xã hội và hoàn thành việc di dời 50% số nhà trên và ven kênh, rạch - tương đương khoảng 20.000 căn. Những con số đó không chỉ thể hiện khát vọng vươn lên, mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Bước vào nhiệm kỳ mới, cùng với lợi thế hợp nhất không gian vùng, TPHCM có điều kiện thuận lợi để tái cấu trúc quy hoạch tổng thể. Thành phố đang khẩn trương điều chỉnh quy hoạch không gian đô thị, công nghiệp, cảng biển, hạ tầng giao thông theo hướng đa cực, tích hợp và siêu kết nối. Những công trình trọng điểm như đường Vành đai 3, đường Vành đai 4, cầu Phước An, quốc lộ 13 mở rộng, cùng hàng loạt dự án cải tạo hạ tầng, chỉnh trang đô thị… sẽ tạo động lực mới cho không gian phát triển liên hoàn giữa các khu vực, khai thác tối đa lợi thế của vùng hợp nhất.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I cũng đánh dấu giai đoạn phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về quản trị, phân cấp và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Trong đó, yếu tố con người vẫn là trung tâm: cần đội ngũ cán bộ “đức vững, tài cao, hành động quyết liệt”, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Cùng với đó là yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, lắng nghe dân và phục vụ nhân dân.

Bộ phim tài liệu TPHCM tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới được trình chiếu tại Đại hội như một lời hiệu triệu, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm. Thông điệp xuyên suốt là: TPHCM không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn gánh vác trách nhiệm với cả nước, tiếp tục khẳng định tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước”.

Kỳ vọng cho nhiệm kỳ 2025-2030 là rất lớn. Với quy mô, tiềm lực và tầm nhìn mới, TPHCM được đặt niềm tin tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I là một cột mốc mở đường, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình xây dựng một TPHCM tiên phong, hiện đại, nhân văn - vì cả nước, cùng cả nước - bước vào kỷ nguyên phồn vinh, thịnh vượng.

KIỀU PHONG