Ajinomoto Việt Nam: Doanh nghiệp bền vững bắt đầu từ lực lượng lao động khỏe mạnh

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động đang trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và tạo giá trị lâu dài.

Người lao động tại Ajinomoto chủ động theo dõi giá trị dinh dưỡng bữa ăn hằng ngày bằng phần mềm

Sức khỏe người lao động là nền tảng nâng cao năng suất và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với định hướng đó, Ajinomoto Việt Nam – thành viên Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản với hơn 100 năm phát triển, triển khai nhiều sáng kiến chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhân viên. Từ năm 2022, Tập đoàn tham gia Liên minh Dinh dưỡng Toàn cầu (Workforce Nutrition Alliance - WNA), đưa các chương trình dinh dưỡng đến khoảng 70% lực lượng lao động toàn Tập đoàn, góp phần cải thiện sức khỏe, chất lượng cuộc sống và xây dựng môi trường làm việc bền vững.

Tại Việt Nam, Ajinomoto Việt Nam luôn lấy con người làm trung tâm trong chiến lược phát triển. Công ty kiên định với Mục đích tồn tại: “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" (AminoScience)”

Không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng trong hơn 35 năm, doanh nghiệp còn triển khai nhiều sáng kiến hướng tới nâng cao sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng và người lao động.

Ajinomoto Việt Nam xem người lao động là tài sản quý giá và nền tảng phát triển lâu dài. Vì vậy, Công ty xây dựng các nội dung chăm sóc sức khỏe toàn diện dựa trên 4 trụ cột:

- Giáo dục dinh dưỡng

- Cải thiện dinh dưỡng tại nơi làm việc

- Khám sức khỏe định kỳ và tư vấn cá nhân

- Hỗ trợ lao động nữ trong thai kỳ và nuôi con bằng sữa mẹ

Những hoạt động này giúp xây dựng môi trường làm việc khỏe mạnh, hạnh phúc và gắn kết.

Chính sách dành cho lao động nữ tại Ajinomoto Việt Nam

Một trong những điểm nhấn quan trọng là chính sách đồng hành cùng lao động nữ. Công ty thường xuyên cập nhật Thỏa ước Lao động tập thể, đảm bảo tuân thủ Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Nghỉ thai sản 6 tháng theo quy định

- Sinh con thứ hai: nghỉ tổng cộng 7 tháng

- Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng: giảm 60 phút làm việc/ngày

- Không bố trí làm thêm giờ, làm đêm hoặc công tác xa với lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 trở đi và lao động nữ nuôi con nhỏ

Ajinomoto Việt Nam sắp xếp khu vực nghỉ ngơi, vắt và bảo quản sữa mẹ tại hai nhà máy và văn phòng đại diện, đảm bảo không gian riêng tư và tiện nghi cho lao động nữ.

Khu vực nghỉ ngơi, vắt và bảo quản sữa mẹ cho lao động nữ tại Ajinomoto Việt Nam

Song song đó, Công ty tổ chức đào tạo dinh dưỡng cho trẻ từ giai đoạn bú mẹ đến dưới 60 tháng tuổi, hướng dẫn sử dụng Phần mềm Dinh dưỡng dành cho Bà mẹ và Trẻ em, đồng thời truyền tải khuyến nghị của WHO về nuôi con bằng sữa mẹ.

Giáo dục dinh dưỡng cho người lao động

Từ năm 2019 đến 2030, Ajinomoto Việt Nam triển khai chương trình Giáo dục Dinh dưỡng dài hạn cho toàn thể nhân viên.

Chương trình tập trung vào: Dinh dưỡng hợp lý; Vai trò của axit amin; Phòng ngừa bệnh không lây nhiễm; Xây dựng lối sống lành mạnh.

Trung bình mỗi nhân viên tham gia khoảng 140 phút đào tạo mỗi năm với chuyên gia.

Buổi đào tạo dinh dưỡng dành cho nhân viên Ajinomoto Việt Nam

“Bữa ăn lành mạnh” tại nơi làm việc

“Bữa ăn lành mạnh” là một trong những sáng kiến Ajinomoto Việt Nam triển khai nhằm nâng cao sức khỏe và hạnh phúc cho người lao động. Công ty cung cấp bữa trưa, tối và ca đêm tại hai nhà máy Biên Hòa, Long Thành cùng bữa trưa tại văn phòng TP.HCM với thực đơn đa dạng, gồm cơm, bún/phở, món chay, trái cây, quầy rau miễn phí và buffet trái cây định kỳ.

Bên cạnh đó, Công ty cung cấp thông tin dinh dưỡng qua màn hình tại căng tin và Phần mềm Chăm sóc Dinh dưỡng và Sức khỏe, giúp nhân viên theo dõi giá trị dinh dưỡng, xây dựng thực đơn cá nhân hóa và chủ động lựa chọn bữa ăn phù hợp với tình trạng sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần toàn diện

Doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động thể chất thông qua các chương trình tập luyện tại nơi làm việc, đồng thời tích hợp công cụ theo dõi sức khỏe trên nền tảng số.

Song song đó, Ajinomoto Việt Nam chú trọng sức khỏe tinh thần với các chương trình phòng ngừa căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Năm 2025, nội dung mở rộng sang rối loạn giấc ngủ, rối loạn ăn uống và sức khỏe tâm thần sau sinh. Năm 2026, dự kiến tiếp tục với các chủ đề về mỡ máu và tăng huyết áp.

Giáo dục sức khỏe tâm thần cho nhân viên Ajinomoto Việt Nam

Thông qua các chính sách và sáng kiến được triển khai đồng bộ, Ajinomoto Việt Nam không chỉ xây dựng môi trường làm việc nhân văn mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

NHƯ AN