Bánh Trung thu Kinh Đô khởi động Mùa Trăng 2026 với diện mạo hoàn toàn mới

Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng cả nước, năm nay Kinh Đô “thổi làn gió mới” vào toàn bộ các sản phẩm và bộ sưu tập bánh Trung thu ở các phân khúc và nâng cao giá trị của từng sản phẩm, biến danh mục bánh Trung thu Kinh Đô 2026 thành một "đại tiệc sáng tạo" nơi giá trị truyền thống di sản giao thoa trọn vẹn với hơi thở hiện đại.

Theo đó, Kinh Đô đã nghệ thuật hóa quà tặng cao cấp với dòng sản phẩm Trăng Vàng; mang đến Trải nghiệm đa kênh độc quyền — Mỗi hộp bánh, một trải nghiệm; Đổi mới toàn diện dòng Bánh Trung Thu truyền thống; kiến tạo cơn sốt mới dành cho Gen Z - Dòng bánh Mini Lava tan chảy…

Kinh Đô khởi động chiến dịch quy mô lớn bằng danh mục trên 80 sản phẩm được tái sáng tạo toàn diện bao phủ mọi phân khúc, cùng mạng lưới phân phối mở rộng trên toàn quốc. Đây là kết quả của hành trình đổi mới liên tục qua từng mùa trăng, từ hương vị, chất lượng sản phẩm, đến các hoạt động dành cho người tiêu dùng. Kinh Đô một lần nữa khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường cùng sự thấu hiểu sâu sắc người tiêu dùng Việt.

THUỶ HƯƠNG