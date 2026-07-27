PVD RUN 2026 lan tỏa tinh thần “Khai phá – Kiến tạo – Phát triển”

Sáng 25-7-2026, tại phường Vũng Tàu, TPHCM, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tổ chức thành công giải chạy PVD RUN 2026. Với thông điệp "Khai phá – Kiến tạo – Phát triển", giải thu hút hơn 1.600 vận động viên (VĐV) là cán bộ công nhân viên - người lao động, đối tác, khách hàng và các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tham gia.

Các vận động viên hoàn thành cự ly 25 km

Giải chạy PVD RUN 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng cột mốc 25 năm Ngày thành lập Tổng Công ty PV Drilling (26-11-2001 – 26-11-2026) và hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí (27-11-1961 – 27-11-2026).

Ông Hoàng Xuân Bách, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh PVD RUN 2026 không chỉ là sân chơi thể thao dành cho cộng đồng yêu thích chạy bộ, đây còn là hoạt động ý nghĩa chào mừng 25 năm thành lập Tổng công ty PV Drilling. Ông Bách cho biết, ngay từ những năm đầu hoạt động, PV Drilling đã đưa môn chạy bộ vào hội thao thường niên. Từ năm 2021, môn việt dã được tổ chức với quy mô lớn theo hình thức chạy trực tuyến; từ năm 2023 chuyển sang thi đấu trực tiếp và ngày càng thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Nếu PVD RUN 2023 có khoảng 800 VĐV thì đến PVD RUN 2026 con số này tăng gấp đôi, hơn 1.600 VĐV.

Cung đường chạy dọc bãi biển phường Vũng Tàu rất đẹp

So với năm 2025, số lượng VĐV tham gia PVD RUN 2026 tăng hơn 400 người. Giải đấu gồm 3 cự ly 5 km, 10 km và 25 km, trong đó, cự ly 25 km được tổ chức nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập PV Drilling. Đây cũng là nội dung thu hút đông đảo VĐV, mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn trên cung đường đầy thử thách.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc PV Drilling, trao bảng tài trợ kinh phí an sinh xã hội cho đại diện chính quyền địa phương

Sau hơn 5 giờ tranh tài sôi nổi, PVD RUN 2026 đã diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Với tinh thần quyết tâm, bền bỉ và fair-play, hơn 1.600 VĐV đều hoàn thành cự ly đăng ký. Ban tổ chức đã trao gần 100 giải thưởng cho các VĐV xuất sắc ở các cự ly 5 km, 10 km và 25 km dành cho nam và nữ, theo hai nhóm tuổi dưới 45 và từ 45 tuổi trở lên ở bảng nội bộ, cùng giải thưởng cho bảng khách mời ở các cự ly 10 km và 25 km. Tất cả VĐV hoàn thành đường chạy đều được trao huy chương hoàn thành như một kỷ vật ý nghĩa của giải. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng vinh danh các tập thể xuất sắc, cùng giải thưởng VĐV nhỏ tuổi nhất và lớn tuổi nhất.

Ông Mai Thế Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Drilling và ông Nguyễn Đình Dương, Phó Tổng giám đốc PV Drilling trao giải cự ly 25 km nam trên 45 tuổi, bảng nội bộ

Nhân dịp này, PV Drilling cũng trao kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho phường Vũng Tàu, trích từ Quỹ An sinh xã hội của Tổng công ty. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của PV Drilling đối với cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của địa phương.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Thế Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo giải chúc mừng thành công của PVD RUN 2026 và biểu dương các VĐV đã hoàn thành xuất sắc các cự ly thi đấu. Ông cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng TPHCM và phường Vũng Tàu; sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty cùng sự đồng hành từ các đơn vị thành viên, khách mời, khách hàng và đối tác, góp phần tạo nên một mùa giải thành công và đầy ý nghĩa. Trước sức hút ngày càng lớn của PVD RUN, ông Nguyễn Thế Sơn cho biết PV Drilling sẽ tiếp tục duy trì giải chạy việt dã thường niên.

Được tổ chức trên nền tảng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều mùa giải, PVD RUN 2026 tiếp tục khẳng định dấu ấn là giải việt dã thường niên chuyên nghiệp của PV Drilling. Thành công của giải góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, nâng cao sức khỏe cho người lao động và khẳng định văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, bản lĩnh và không ngừng bứt phá của PV Drilling, và có ý nghĩa đặc biệt trong năm Tổng công ty tròn 25 năm.

Chị Nguyễn Dung đến từ Tổng Công ty PV Drilling chia sẻ cảm nhận sau khi đạt giải Nhất cự ly 25 km, bảng nội bộ: Hai mươi ba năm gắn bó cùng PV Drilling, tham gia nhiều phong trào thể thao của Tổng Công ty tổ chức nhưng năm nay thật đặc biệt, rất vui và ý nghĩa khi giải chạy có cự ly phá cách – 25 km mừng 25 năm thành lập Tổng Công ty. Chạy bộ đường dài chủ yếu là sự nỗ lực cá nhân, nhưng trên đường chạy lại được gặp những đồng nghiệp và cả khách mời, nghe những tiếng gọi tên nhau, tiếng động viên và cổ vũ nhau trên đường chạy như được tiếp thêm sức mạnh, làm cho mình cảm giác vui hơn, thêm gắn kết và tự hào được là thành viên của PV Drilling. Chị Hoàng Thị Hà - công tác tại PV GAS, chia sẻ cảm xúc sau khi đạt giải Nhất cự ly 25 km, bảng khách mời: Đây là lần thứ hai tôi tham gia PVD RUN và rất vui khi tiếp tục chinh phục thành công cự ly dài nhất giải, đồng thời may mắn giành giải Nhất cự ly 25 km. Năm nay, cung đường khá thử thách với nhiều đoạn dốc, nhưng thời tiết thuận lợi và mát mẻ đã giúp các runner có thêm động lực để bứt phá. Tôi thực sự hạnh phúc khi lần thứ hai bước lên bục nhận giải PVD RUN. Nhân dịp 25 năm thành lập PV Drilling, tôi xin chúc Tổng Công ty ngày càng phát triển và mong giải chạy sẽ tiếp tục được duy trì hằng năm để các runner có thêm cơ hội chinh phục những cột mốc mới.

THANH NGUYỄN