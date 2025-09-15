Cú nước rút cho chặng “về đích”

Công viên Bãi Sau và điểm nhấn Quảng trường tháp Tam Thắng chính thức đưa vào hoạt động dịp Quốc khánh 2-9 đã tạo nên sức hút đặc biệt cho Vũng Tàu. Với việc sở hữu bãi biển dài, nhiều thắng cảnh nổi tiếng, hệ thống lưu trú đa dạng…, phường Vũng Tàu với phương châm “phường du lịch thông minh - xanh - thân thiện - đẳng cấp quốc tế”, là “trái tim du lịch”, giữ vai trò trung tâm tổ chức sự kiện, nghỉ dưỡng và văn hóa biển của TPHCM.

Cùng với đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thiết kế FEED và đấu thầu thuộc dự án xây dựng Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). So với tiến trình đấu thầu thông thường sẽ mất thời gian từ khoảng 6 - 9 tháng, chưa kể thời gian sẽ kéo dài thêm vì những lý do khó lường trước được, thì việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu theo Nghị quyết 188 (thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TPHCM) đã rút ngắn rất nhiều - chỉ trong vòng hơn 1 tháng đã lựa chọn được nhà thầu.

Điểm qua 2 trong nhiều sự kiện quan trọng trên sau khi TPHCM mở rộng không gian phát triển và vận dụng cơ chế mới để cho thấy bộ máy mới vận hành sau 2 tháng sáp nhập vẫn liên thông, việc điều hành không bị gián đoạn. Thậm chí, có sự chủ động, linh hoạt và ứng phó, giải quyết hiệu quả. Điều này được minh chứng khi kinh tế thành phố trong 8 tháng qua có nhiều tín hiệu tích cực. Đơn cử như ngành công nghiệp chế biến - chế tạo và đổi mới công nghệ tăng bình quân trên 10%.

Bên cạnh các ngành như thực phẩm, cơ khí, điện tử, dệt may vẫn đóng vai trò trụ cột thì thành phố đã tận dụng cơ hội chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo. Đây là những động lực chính của tăng trưởng kinh tế thành phố.

Trong khi đó, đầu tư tài chính, dịch vụ và thương mại đều phát triển mạnh, phản ánh khả năng hấp thụ vốn ở các dự án lớn, điển hình như Vành đai 3, Metro số 2, tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài, cải tạo kênh Tham Lương... Từ đó không chỉ giải quyết ách tắc hạ tầng mà còn mở ra không gian phát triển mới giúp kết nối tốt hơn với các địa phương. “Hiện tượng” doanh nghiệp rời thị trường vẫn gia tăng, doanh nghiệp thành lập mới giảm là vấn đề cần lưu tâm, nhưng lại phản ánh một khía cạnh tích cực khác: sự sàng lọc tự nhiên của thị trường (doanh nghiệp nhỏ, thiếu năng lực rời thị trường; doanh nghiệp có quy mô và năng lực cạnh tranh vươn lên)...

Với đà tăng trưởng của 9 tháng nêu trên thì tháng còn lại của quý 3 sẽ là cú nước rút cuối cùng cho chặng “về đích” của năm 2025. Do đó, những hạn chế phải được “kết sổ” như trong cấu trúc tài khóa - chi tiêu công vẫn còn bất hợp lý nên ưu tiên chi đầu tư phát triển sản xuất bên cạnh tái cơ cấu chi tiêu công; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ các dự án trọng điểm; phối hợp chặt với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để hình thành hệ sinh thái logistics, cảng biển, sân bay hiện đại.

Đồng thời thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, trong đó cùng lúc vừa chú trọng chính sách huy động tư nhân tham gia các dự án hạ tầng trọng yếu như cao tốc, đường sắt, năng lượng, công nghiệp quốc phòng an ninh, vừa quan tâm đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua cải cách thủ tục hành chính, mở rộng tiếp cận tín dụng, xây dựng các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp.

Mặt khác là nỗ lực hơn nữa nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, có thể xúc tiến thương mại sang các thị trường mới như Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi; phối hợp với chính sách quốc gia, kiểm soát chỉ số giá, thận trọng với tín dụng bất động sản; hỗ trợ vốn cho sản xuất chế biến, công nghệ và xuất khẩu. Tiếp tục kích thích tiêu dùng và dịch vụ với các chương trình khuyến mãi, phát triển du lịch, hỗ trợ tín dụng cho tiêu dùng tư nhân, nhất là giai đoạn những tháng cuối năm.

NGUYỄN QUÂN CÁT