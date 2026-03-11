Cử tri xã Đất Đỏ kiến nghị tăng chính sách chăm lo người có công, hỗ trợ người khó khăn

Chiều 11-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Đỏ (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Gần 230 cử tri tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Đất Đỏ

Trình bày chương trình hành động, những người ứng cử khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy chính sách hỗ trợ phụ nữ, chăm lo trẻ em, người cao tuổi, người có công và các đối tượng yếu thế. Đồng thời chú trọng chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, tăng cường các hoạt động an sinh xã hội.

Những người ứng cử cũng đề cập việc kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch; tăng cường giám sát đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy các dự án giao thông trọng điểm.

Bên cạnh đó, quan tâm hoàn thiện chính sách về y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo; chú trọng các vấn đề an toàn giao thông, môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tham nhũng.

Người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, cử tri xã Đất Đỏ kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Cử tri Lê Minh Khánh (ấp Phước Trung) đề nghị người ứng cử quan tâm đề xuất thêm các chính sách hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Cử tri Mai Văn Bảy (ấp Thanh Bình) kiến nghị tiếp tục quan tâm chính sách chăm lo đời sống người có công với cách mạng, đồng thời xem xét hạ chuẩn đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, tạo điều kiện cho những người lớn tuổi không có thu nhập được thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề xuất có quy định thuận lợi hơn trong việc khám chữa bệnh thông tuyến, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng.

Cử tri Nguyễn Thị Xuân (ấp Tân Thuận) mong muốn nếu trúng cử, người ứng cử cần quan tâm đến chính sách hỗ trợ ưu tiên cho đồng bào dân tộc, tăng cường hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính...

Cử tri xã Đất Đỏ mong muốn người ứng cử quan tâm nhiều hơn tới công tác an sinh xã hội

Các ứng cử viên ĐBQH - đơn vị bầu cử số 5 gồm: 1. Bà Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Long; 2. Bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; 3. Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; 4. Ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Các ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM - đơn vị bầu cử số 13 gồm: 1. Ông Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; 2. Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo; 3. Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; 4. Ông Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu; 5. Ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải.

TRÚC GIANG