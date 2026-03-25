Vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Tối 25-3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng năm 2025, nhằm tôn vinh những thanh niên xuất sắc trên nhiều lĩnh vực.

Tại lễ trao giải, các cá nhân đạt Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu như: cầu thủ Đình Bắc, TS Đặng Thị Lệ Hằng, kỹ sư Nguyễn Chí Đông... đã chia sẻ những câu chuyện trong hành trình phấn đấu của mình.

Mỗi câu chuyện đều là minh chứng sống động cho khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân và năng lực hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam. qua đó, khẳng định thanh niên Việt Nam đủ bản lĩnh, trí tuệ để làm chủ tương lai.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trên hành trình đó, tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt, xung kích, là niềm tin và kỳ vọng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ mong muốn các bạn trẻ nhận giải thưởng năm nay sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thiện bản thân, không thỏa mãn với những gì đã đạt được mà luôn hướng tới các mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn.

Đồng thời, gương mặt trẻ tiêu biểu cần thực sự là hạt nhân lan tỏa tinh thần tích cực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; tiên phong trong học tập, nghiên cứu, lao động, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám dấn thân cống hiến vì lợi ích quốc gia, dân tộc; sống có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước, hình thành một lớp thanh niên Việt Nam hôm nay bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai như kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước" nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cầu thủ Đình Bắc nhận g iải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: 1- Lê Kiến Thành (sinh năm 2007, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM). 2- TS Phạm Anh Tuấn (sinh năm 1991, Trường Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển). 3- TS Đặng Thị Lệ Hằng (sinh năm 1993, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). 4- Nguyễn Chí Đông (sinh năm 1996, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel). 5- Phạm Chí Nhu (sinh năm 1991, Giám đốc điều hành Coolmate). 6- Đại úy Đoàn Văn Chí (sinh năm 1997, Cục Bảo vệ an ninh quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam). 7- Đại úy Trần Quốc Khánh (sinh năm 1994, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ). 8- Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, CLB Công an Hà Nội, Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam). 9- Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa - Hòa Minzy (sinh năm 1995, ca sĩ tự do). 10- Mùa A Thi (sinh năm 1999, bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).

BÍCH QUYÊN