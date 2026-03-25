Đại biểu Quốc hội phải đi cơ sở để nghe thông tin không có trong báo cáo

Đó là chia sẻ của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tại Hội nghị bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), diễn ra vào ngày 25-3, tại TP Cần Thơ.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và 91 đại biểu cùng 50 cán bộ Đoàn ĐBQH khóa XVI của 15 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Nam Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay (đạt 99,7%), chúng ta đã bầu đủ 500 đại biểu tham gia Quốc hội khóa XVI. Thành công của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở những con số, mà ở sự kỳ vọng lớn lao của cử tri gửi gắm vào mỗi đại diện được bầu ra.

Đặc biệt, điểm khác biệt lớn nhất là Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra sớm hơn so với các khóa trước. Ngay tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội sẽ không chỉ kiện toàn bộ máy nhân sự cao cấp của Nhà nước, mà còn phải bắt tay ngay vào việc xem xét, quyết định chương trình lập pháp và các chính sách kinh tế - xã hội. Do đó, các ĐBQH không có thời gian để "tập sự" mà sẽ bước vào hoạt động nghị trường ngay.

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, ĐBQH phải đi cơ sở, đi vào đời sống nhân dân, vào nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, đến đồng ruộng… Từ đó, đại biểu có thể nghe những điều chưa có trong báo cáo; để thấy những điều chưa thể hiện được qua những con số của chương trình, đề án; để nhìn nhận, đánh giá, phân tích chính sách, những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn...

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, làm ĐBQH không chỉ là chất vấn, giám sát, phản biện chính sách mà còn kiến tạo để phát triển.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được bồi dưỡng, giới thiệu tổng quan về cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; thẩm quyền, trách nhiệm của ĐBQH; quy trình, thủ tục hoạt động tại Kỳ họp Quốc hội; hướng dẫn sử dụng các phần mềm công nghệ được xây dựng để phục vụ hoạt động của ĐBQH;...

TUẤN QUANG