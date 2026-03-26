Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Tập trung kiện toàn bộ máy chính quyền sau thành công của cuộc bầu cử

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác bầu cử, sáng 26-3. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Bầu cử TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh khẳng định, công tác bầu cử của TPHCM đã được triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí cũng điểm lại một số điểm nổi bật trong công tác bầu cử. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, sát thực tế. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được ban hành đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng quy định và đúng tiến độ.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao đổi cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định, bảo đảm cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; chất lượng người ứng cử được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền được tổ chức sâu rộng, đa dạng, hiệu quả, tạo sự lan tỏa tích cực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao.

Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học. Danh sách cử tri được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông tin bầu cử tích hợp trên nền tảng định danh điện tử VNeID; các phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội được triển khai đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh - trật tự trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến Báo Sài Gòn Giải Phóng có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đặc biệt là sự chủ động, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiều nội dung vượt tiến độ. TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26-2 tại 4 khu vực với 4.406 cử tri, bảo đảm đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Kết quả, cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,06%; lựa chọn bầu đủ 38 ĐBQH, 125 ĐB HĐND Thành phố; bầu 4.228 đại biểu HĐND cấp xã.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh: "Kết quả của cuộc bầu cử là tiền đề quan trọng để tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới".

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để tiếp tục triển khai các công việc sau ngày bầu cử, ngoài việc hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đúng quy định và tiến độ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp cấp xã theo quy định, đồng thời hoàn thành việc sắp xếp tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập.

Khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; rà soát quản lý biên chế, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp. Tập trung bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi kiện toàn các chức danh của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hiệu quả những hạn chế, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, phát triển, hiện đại, nghĩa tình.

Tại hội nghị, Ủy ban Bầu cử TPHCM trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, đặc khu đã tổ chức 5.347 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, trong đó: - Tiếp xúc với người ứng cử ĐBQH: 167 cuộc với 38.196 cử tri tham dự, có 1.051 lượt người ý kiến, trong đó có 22 cuộc tổ chức theo hình thức trực tuyến với 43 điểm cầu trực tuyến. - Tiếp xúc với người ứng cử ĐB HĐND TPHCM: 228 cuộc với 50.197 cử tri tham dự, có 1.498 lượt người ý kiến, trong đó có 25 cuộc tổ chức theo hình thức trực tuyến với 49 điểm cầu trực tuyến. - Tiếp xúc với người ứng cử ĐB HĐND cấp xã: 4.952 cuộc với 375.993 cử tri tham dự, có 14.913 lượt người ý kiến. - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, đặc khu đã triển khai tổ chức 5.815 buổi mạn đàm tiểu sử người ứng cử với hơn 347.936 lượt người tham dự.

THU HƯỜNG