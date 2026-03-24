Tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu quả bộ máy cơ sở

Sáng 24-3, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Thành ủy TPHCM và các điểm cầu tại 168 xã, phường, đặc khu.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự và điều hành hội nghị có đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các địa phương đã đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy và nhân sự. Đồng chí Nguyễn Đoàn Tiết Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Mỹ cho biết, hiện Trung tâm Chính trị phường chưa được giao định biên viên chức, gây khó khăn trong việc vận hành các lớp đào tạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị, sáng 24-3

Băn khoăn về vấn đề nhân sự, Bí thư Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa Nguyễn Việt Quế Sơn kiến nghị Thành phố xem xét lộ trình tinh giản người hoạt động không chuyên trách. Theo đồng chí, nếu cắt giảm đồng loạt 1/3 lượng nhân sự này vào tháng 5 tới sẽ tạo áp lực công việc rất lớn lên khối Đảng và đoàn thể. Đối với cán bộ trẻ, phường cũng mong muốn có cơ chế luân chuyển, đào tạo phù hợp vì nhân sự Đoàn Thanh niên hiện nay đang có xu hướng "già hóa".

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng trao đổi tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam trao đổi với lãnh đạo các phường, xã, đặc khu tại hội nghị

Các địa phương đề nghị sớm ban hành hướng dẫn quy hoạch cán bộ và quy định về phân cấp quản lý để cơ sở chủ động hơn trong công tác nhân sự nhiệm kỳ tới. Đồng thời đề xuất Thành phố sớm có hướng dẫn thực hiện phụ cấp đối với chức danh phó các tổ chức chính trị - xã hội ở phường theo quyết định của Trung ương, nhằm động viên cán bộ yên tâm công tác trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao sự nỗ lực của 168 xã, phường, đặc khu trong việc thực hiện khối lượng công việc rất lớn của quý 1-2026.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo dứt điểm việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, phường đối với các đơn vị được tăng thêm, đúng quy định, hoàn thành ngay trong tháng 4-2026; hoàn thiện việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy 168 xã, phường, đặc khu phải khẩn trương hoàn thiện và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, chương trình hành động phải được xây dựng chi tiết, cụ thể và thực chất. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải có chương trình hành động cá nhân gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu kết luận hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cũng yêu cầu Thường trực, Ban Thường vụ và cấp ủy các xã, phường, đặc khu phải rà soát, tuân thủ tuyệt đối quy chế làm việc đã ban hành. “Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững chức năng, nhiệm vụ, "đúng vai, thuộc bài", rõ trách nhiệm cá nhân đối với phần việc được phân công phụ trách trên cơ sở các quy định của Đảng và pháp luật”, đồng chí lưu ý.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1-2026 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên báo cáo tại hội nghị Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và kế hoạch công tác của Ban Tổ chức Thành ủy năm 2026. Từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu hoàn thành 11/26 nội dung (tỷ lệ 42,3%) theo chương trình công tác năm; hoàn thành 41/65 nội dung (tỷ lệ hơn 63%) theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy...

