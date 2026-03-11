Cử tri phường Bà Rịa kiến nghị đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng giáo dục và y tế

Sáng 11-3, tại phường Bà Rịa và điểm cầu phường Long Hương (TPHCM) diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Hai địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 4 (đại biểu Quốc hội) và đơn vị bầu cử số 11 (đại biểu HĐND TPHCM).

Người ứng cử đại biểu Quốc hội Lê Ngọc Sơn tiếp xúc với cử tri phường Bà Rịa

Các ứng cử viên cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại biểu của nhân dân; thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời các kiến nghị của người dân đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết đến khi có kết quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội bền vững; thúc đẩy đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và môi trường sống. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng đề xuất phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, chuyển đổi năng lượng, phát huy tiềm năng du lịch - văn hóa và tăng cường ứng dụng công nghệ để kết nối, tiếp nhận ý kiến cử tri.

Ông Nguyễn Thành Trung trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Tại hội nghị, nhiều cử tri phường Bà Rịa cho rằng việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp còn mới, phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Cử tri mong những người ứng cử, nếu trúng cử, sẽ có giải pháp cụ thể để tháo gỡ, tạo thuận lợi hơn cho người dân trong giải quyết thủ tục và tiếp cận các dịch vụ công.

Ông Bùi Chí Thành trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Cử tri Thôi Ngọc Đăng Thùy (khu phố 4 Phước Trung) mong những người ứng cử, khi nhận nhiệm vụ, cần thực hiện đúng cam kết với cử tri; thường xuyên quan tâm địa phương, chăm lo an sinh, phúc lợi xã hội, hỗ trợ người dân, nhất là trong việc tiếp cận và hiểu biết pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Cử tri Đặng Minh Quang (khu phố 1 Long Toàn) bày tỏ quan tâm đến vấn đề an ninh năng lượng quốc gia, đề nghị nghiên cứu chiến lược dự trữ năng lượng để giảm phụ thuộc vào nguồn từ nước ngoài. Đồng thời, cử tri kiến nghị nâng cao điều kiện khám chữa bệnh tại cơ sở để người dân, nhất là người mắc bệnh nặng, không phải đi xa; đầu tư hạ tầng, kết nối giao thông để thúc đẩy phát triển khu vực phía Đông; cũng như có giải pháp sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Cử tri kiến nghị người ứng cử tiếp tục có những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền 2 cấp

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Thị Hoài Thảo (khu phố 6 Phước Nguyên) kiến nghị nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường học đường tích cực, hạn chế bạo lực học đường.

Cử tri phường Bà Rịa kiến nghị đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học

Cử tri cũng đề xuất tăng cường giáo dục văn hóa truyền thống trong trường học, nghiên cứu quy định phù hợp về sử dụng điện thoại đối với học sinh và quan tâm các chính sách nhà ở xã hội, giải quyết tình trạng quy hoạch treo kéo dài.

5 người ứng cử ĐBQH gồm: 1. Ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; 2. Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; 3. Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp, Năng lượng Quốc gia Việt Nam; 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; 5. Ông Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

5 người ứng cử ĐB HĐND TPHCM gồm: 1. Ông Trần Bá Lân, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115; 2. Bà Lê Thị Bích Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bà Rịa; 3. Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ; 4. Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; 5. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM.

TRÚC GIANG