Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm, tặng quà Đồn biên phòng Côn Đảo

Chiều 25-3, tại đặc khu Côn Đảo, TPHCM, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Côn Đảo.

Tham gia đoàn có đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Lãnh đạo Đồn biên phòng Côn Đảo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo với đoàn, lãnh đạo Đồn biên phòng Côn Đảo, cho biết đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu trên biển; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Côn Đảo trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi thăm, làm việc với Đồn biên phòng Côn Đảo

Đồng chí Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, Côn Đảo có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh và chủ quyền biển đảo, do đó lực lượng biên phòng cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Côn Đảo

Cùng với đó là tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu trên biển; đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Cũng trong chiều 25-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác đã đến tham quan Bảo tàng Côn Đảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tham quan Bảo tàng Côn Đảo

Tham quan các khu trưng bày, đồng chí Vũ Hồng Thanh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí đánh giá cao công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di tích lịch sử tại Bảo tàng Côn Đảo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, góp phần phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn giá trị văn hóa – lịch sử đặc sắc của Côn Đảo.

MẠNH THẮNG - MẠNH CƯỜNG