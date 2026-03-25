Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại phường Bình Trưng và phường Thủ Đức

Ngày 25-3, đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Trưng và phường Thủ Đức về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2-2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, phường Bình Trưng cho biết trong quý 1 có 215 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 1.760 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước hơn 2.170 tỷ đồng, đạt 74% dự toán.

Tại phường Thủ Đức, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 20-3 đạt hơn 523 tỷ đồng, bằng 64% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt hơn 269 tỷ đồng, bằng 45% dự toán.

Hai phường kiến nghị TPHCM sớm hướng dẫn thành lập phòng chuyên môn, giảm áp lực cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị cấp xã theo Nghị định 370 của Chính phủ. Phường Thủ Đức cũng đề xuất sớm ban hành hướng dẫn về quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội quần chúng.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quý 1 của hai phường, nổi bật là thu ngân sách của phường Bình Trưng đạt 74% và phường Thủ Đức đạt 64% kế hoạch năm. Công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại hai địa phương cũng đạt kết quả cao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu hai địa phương tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, tạo nguồn kết nạp đảng, đổi mới phương pháp làm việc theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt chuyển đổi số trong Đảng và kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với đề án vị trí việc làm.

Về phát triển kinh tế - xã hội, hai phường cần tập trung khai thác tốt nguồn lực, đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Riêng dự án Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc, phường Bình Trưng cần rà soát kỹ quy trình, áp dụng chính sách chính xác, công bằng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, quyết tâm bàn giao mặt bằng đúng hạn.

Bên cạnh đó, hai địa phương cần quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, nhà, đất công; tăng cường quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị; rà soát vị trí việc làm, bố trí nhân sự phù hợp trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

