“Cửa sổ” nghệ thuật trong không gian sống hiện đại

Samsung The Frame tiếp tục khẳng định vị thế độc bản khi kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiển thị tân tiến...

Sự đặc biệt của The Frame nằm ở khả năng “xóa nhòa” ranh giới giữa một thiết bị điện tử và một bức tranh nghệ thuật thực thụ. Theo khảo sát Samsung SEAO TV Awareness Survey 2025, có 84% người tiêu dùng đánh giá cao những công nghệ tiên tiến tích hợp trên dòng sản phẩm này.

Đáng chú ý nhất là chứng nhận Pantone Validated ArtfulColor, đưa Samsung trở thành thương hiệu TV duy nhất hiện nay có khả năng tái hiện màu sắc với độ chính xác vượt trội, mang lại trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật chân thực như đang đứng trước các kiệt tác trong bảo tàng.

Trải nghiệm này càng trở nên trọn vẹn nhờ màn hình Glare Free, giúp giảm tối đa hiện tượng phản chiếu ánh sáng, duy trì độ tươi sáng của màu sắc ngay cả trong môi trường nhiều đèn điện hay ánh sáng tự nhiên. Thông qua Samsung Art Store, người dùng có thể tiếp cận hơn 5.000 tác phẩm từ 800 nghệ sĩ danh tiếng. Mới đây nhất, sự hợp tác với Bảo tàng MUNCH (Na Uy) đã đưa 37 kiệt tác của danh họa Edvard Munch, bao gồm bức “The Scream” kinh điển, đến gần hơn với không gian sống của mọi gia đình.

Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài nghệ thuật, The Frame 2026 còn đứng đầu về hiệu năng hiển thị. Sản phẩm sở hữu tấm nền QLED 4K kết hợp cùng công nghệ Quantum Mini LED, cho phép kiểm soát ánh sáng chính xác đến từng chi tiết, tạo ra độ tương phản sâu và màu sắc sống động nhờ các chấm lượng tử Real Quantum Dot. Có đến 81% người dùng thừa nhận chất lượng hình ảnh của The Frame vượt trội hơn hẳn các dòng TV thông thường.

Điểm nhấn công nghệ đột phá trong phiên bản này chính là nền tảng Samsung Vision AI Companion (VAC). Thông qua các thao tác tương tác đơn giản trên điều khiển từ xa, VAC đóng vai trò như một “hướng dẫn viên nghệ thuật” cá nhân. Hệ thống AI này có khả năng phân tích nội dung đang hiển thị theo thời gian thực để cung cấp thông tin chuyên sâu về tác giả, tác phẩm, đồng thời gợi ý phong cách trang trí nội thất phù hợp, biến hành trình khám phá nghệ thuật của gia chủ trở nên cá nhân hóa và giàu cảm hứng hơn.

Về mặt thẩm mỹ, The Frame 2026 tuân thủ ngôn ngữ Modern Frame Design lấy cảm hứng từ những khung tranh cao cấp. Điểm độc đáo giúp sản phẩm chinh phục 80% người dùng yêu cái đẹp chính là hệ thống khung viền từ tính linh hoạt, cho phép thay đổi màu sắc và phong cách dễ dàng để hòa hợp với mọi không gian nội thất.

Bên cạnh đó, với giá treo Slim Fit Wall Mount, chiếc TV có thể được lắp đặt sát tường như một tác phẩm nghệ thuật được treo trang trọng, thay vì một thiết bị điện tử. Sự kết hợp giữa âm thanh vòm đồng bộ qua công nghệ Q-Symphony và hình ảnh đỉnh cao đã biến The Frame 2026 thành một giải pháp giải trí toàn diện: rực rỡ vào ban ngày như một bức tranh và sống động vào ban đêm như một rạp chiếu phim chuyên nghiệp,.

Với sự đầu tư bài bản từ nội dung đến phần cứng, Samsung The Frame 2026 không chỉ là một chiếc TV cao cấp mà còn là minh chứng cho việc công nghệ có thể nâng tầm giá trị sống và nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật của con người ngay trong chính ngôi nhà của mình.

KIM THANH