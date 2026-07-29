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Lượng đơn đặt hàng Galaxy Z8 Series cao gấp 2,4 lần so với thế hệ tiền nhiệm

SGGPO

Kể từ khi ra mắt hôm 22-7, Galaxy Z8 Series mới đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng Việt Nam, với lượng đơn đặt hàng cao gấp 2,4 lần so với thế hệ tiền nhiệm, vượt kỳ vọng ban đầu của Samsung Việt Nam.

Galaxy Z8 Series đang mang đến nhiều kỳ vọng về doanh số cho Samsung
Galaxy Z8 Series đang mang đến nhiều kỳ vọng về doanh số cho Samsung

Đáng chú ý, cả Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8 đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, trong đó Galaxy Z Fold8 chiếm hơn 50% tổng số lượng đơn đặt trước. Sở hữu tỷ lệ màn hình ngoài 10:16 hoàn toàn mới, Galaxy Z Fold8 mang đến trải nghiệm hiển thị tự nhiên trong các nhu cầu sử dụng hàng ngày. Đà tăng đơn hàng mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu cho thấy sức hút của thế hệ smartphone màn hình gập mới trên thị trường Việt Nam.

Samsung cho biết nhu cầu thị trường đang tăng cao, và hãng đang phối hợp với các đối tác để đáp ứng nhu cầu, đưa sản phẩm đến tay người dùng trong thời gian sớm nhất.

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Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Galaxy Z Flip8 Biểu mẫu Đắm Đặt trước Đặc quyền Gập Samsung Đơn hàng

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