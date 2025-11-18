Bộ Y tế cảnh báo dịch bệnh cúm mùa vào cao điểm

Hệ thống giám sát dịch tễ đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ các ca cúm mùa, bệnh do virus RSV và tay chân miệng tại một số địa phương, nhiều trường hợp chuyển nặng phải điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối.

Số ca mắc cúm A phải nhập viện điều trị đang gia tăng

Ngày 18-11, Bộ Y tế đã có thông tin về tình hình một số bệnh viêm đường hô hấp cấp đang có chiều hướng gia tăng phức tạp, đặc biệt là cúm mùa và các khuyến cáo tới người dân để phòng tránh.

Từ đầu năm 2025 tới nay, cả nước đã ghi nhận hơn 132.000 ca cúm mùa, với 3 người tử vong. Các chủng cúm đang lưu hành gồm A(H1N1), A(H3N2) và cúm B, chưa ghi nhận biến đổi bất thường về độc lực.

Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả để phòng ngừa cúm mùa

Tuy nhiên, thời điểm chuyển mùa Thu - Đông với nhiệt độ, độ ẩm thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi khiến các tác nhân gây bệnh đường hô hấp phát triển nhanh. Đồng thời, giai đoạn cuối năm với nhiều hoạt động đông người như hội nghị, lễ cưới, sự kiện cộng đồng… càng làm tăng nguy cơ lây lan từ nơi công cộng về các gia đình, đặc biệt đe dọa nhóm trẻ nhỏ và người già.

Đặc biệt, hệ thống giám sát dịch tễ đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ các ca cúm mùa, bệnh do virus RSV và tay chân miệng tại một số địa phương, nhiều trường hợp chuyển nặng phải điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, đáng chú ý là khu vực miền Bắc như: Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tăng cường vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, tránh đưa tay bẩn lên mắt - mũi - miệng. Người dân cần đeo khẩu trang tại nơi đông người hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ bệnh; hạn chế tiếp xúc với người đang mắc bệnh.

Cùng với đó, mỗi gia đình và cơ quan cần duy trì vệ sinh môi trường, làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn phím, điện thoại; mở cửa thông thoáng phòng học, phòng làm việc sau mỗi buổi sinh hoạt.

Bộ Y tế nhấn mạnh việc nâng cao thể trạng, duy trì lối sống lành mạnh và ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng. Khi có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, người dân cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc, đặc biệt thuốc kháng virus, khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng 1 tỷ ca cúm mùa, trong đó 290.000 - 650.000 người tử vong. Mùa cúm 2025 - 2026 đang có xu hướng gia tăng mạnh, đặc biệt là chủng A(H3N2) chiếm ưu thế tại nhiều khu vực như Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á. Bên cạnh đó, virus hợp bào hô hấp (RSV) tiếp tục là tác nhân gây bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ và gây biến chứng nặng ở người cao tuổi, khiến khoảng 3,6 triệu trẻ dưới 5 tuổi phải nhập viện và khoảng 100.000 trẻ tử vong mỗi năm trên thế giới.

NGUYỄN QUỐC