Báo động số ca cúm tăng nhanh ở Đông Á

Ngày 21-11, Chính phủ Nhật Bản thông báo số bệnh nhân cúm tại các cơ sở y tế chỉ định đã tăng lên mức cảnh báo với tốc độ nhanh nhất trong 10 năm. Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm cúm đã tăng trong 4 tuần liên tiếp.

Người cao tuổi đang chờ tiêm vaccine ngừa cúm miễn phí tại một bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: The Chosun Daily

Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, trong tuần từ ngày 10-11 đến 16-11, tại khoảng 3.000 cơ sở y tế, 145.526 bệnh nhân đã được ghi nhận, trung bình 37,73 người/cơ sở và vượt ngưỡng cảnh báo 30. Con số này cao hơn 1,73 lần so với tuần trước, đồng nghĩa với ngưỡng cảnh báo đã bị đạt được sớm hơn 5 tuần so với mùa trước. Tính theo địa phương, số ca mắc cao nhất là tại tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản.

Còn tại Hàn Quốc, số ca nhiễm cúm đã tăng trong 4 tuần liên tiếp, đạt mức cao gấp 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tờ Korea Times dẫn nguồn tin từ các cơ quan y tế cho biết số ca nhiễm đã tăng 30,8% so với tuần trước, với hầu hết các ca nhiễm xảy ra ở trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học. Các quan chức kêu gọi người dân tiêm vaccine cúm và Covid-19 trước mùa đông.

Tin liên quan Việt Nam theo dõi chặt dịch cúm mùa bùng phát ở Nhật Bản

HẠNH CHI