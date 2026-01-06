Cuộc sống mới của người dân từng sống trên, ven kênh rạch

Cuộc sống hàng ngàn hộ dân có nhà trên và ven kênh rạch thuộc hai dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi và rạch Xuyên Tâm (TPHCM) đã sang trang mới kể từ khi dự án bắt đầu triển khai...

Nơi ở mới khang trang

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, dọc tuyến đường Nguyễn Duy (phường Chánh Hưng, thuộc dự án bờ Bắc kênh Đôi) có khoảng 80% căn nhà được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Phần lớn các hộ nhận tiền bồi thường, mua nhà và chuyển đến nơi khác sinh sống, nhưng cũng có những hộ chọn đăng ký mua nhà tái định cư (TĐC) tại các chung cư cách nơi giải tỏa không xa.

Đối với dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, tại phường Chánh Hưng và phường Phú Định có hơn 200 trường hợp đăng ký nhu cầu TĐC được bố trí tại các chung cư 2225 đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng; 481 đường Ba Đình, phường Chánh Hưng; 35 đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc.

Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi thuộc phường Chánh Hưng, phường Phú Định, TPHCM

Bà Nguyễn Thị Kim Loan là một trong những hộ có nhà bị ảnh hưởng bởi dự án bờ Bắc kênh Đôi, đăng ký suất TĐC tại chung cư 2225 đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng. Theo bà Loan, trước đây gia đình gồm 10 thành viên sống chung trong căn nhà số 217 đường Nguyễn Duy, phường Chánh Hưng.

Căn nhà có diện tích khoảng 60m2, được xây dựng cách đây hơn 30 năm, dù đã xuống cấp nhưng việc sửa chữa, nâng cấp gặp khó khăn vì nằm trong khu quy hoạch. Khi chính quyền địa phương thông báo giá bồi thường căn nhà với số tiền 4,3 tỷ đồng, gia đình bà chấp thuận ngay.

Dẫn chúng tôi đến thăm nơi ở mới tại tầng 5, chung cư 2225 đường Phạm Thế Hiển, bà Loan vui mừng chia sẻ: “Với số tiền được bồi thường, các anh em tôi chia nhau mỗi người một ít để tìm nơi ở mới, tôi thì quyết định mua căn hộ tại đây để tiện đi làm. Căn hộ hơn 60m2, hai phòng ngủ ở chung cư ngay mặt tiền đường với nhiều tiện ích, giá 2,1 tỷ đồng theo tôi là quá hợp lý”.

Còn tại dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm (đoạn tại quận Gò Vấp trước đây), tính đến nay có 24 hộ dân đã hoàn tất thủ tục nhận căn hộ TĐC tại chung cư Khang Gia, phường An Hội Tây. Hiện UBND phường An Nhơn đang tiếp tục xem xét đối với các hộ đủ điều kiện bố trí TĐC.

Ông Trương Thanh, ngụ phường An Nhơn, không giấu được cảm xúc vui mừng khi nhận căn hộ TĐC tại chung cư Khang Gia. Ông chia sẻ, căn hộ rộng khoảng 70m2 là nơi an cư mới, thay cho căn nhà xập xệ mà gia đình sinh sống gần 30 năm tại một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thái Sơn, thuộc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. “Sau khi nhận được tiền bồi thường hơn 2 tỷ đồng, gia đình tôi đăng ký mua căn hộ TĐC với giá 1,4 tỷ đồng. Tôi thấy căn hộ ở đây rất khang trang, yên tĩnh, phù hợp với gia đình tôi”, ông Thanh nói.

Tăng tốc bồi thường, giải phóng mặt bằng

Trao đổi về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án bờ Bắc kênh Đôi, bà Hoàng Ngọc Loan, Phó Giám đốc Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 (thuộc Sở NN-MT TPHCM), cho biết, trên địa bàn phường Chánh Hưng có 800 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tại phường Phú Định có 804 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 319 trường hợp thuộc phía trên bờ và 485 trường hợp thuộc phía bờ sông. “Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Sở Xây dựng đã có ý kiến phản hồi kịp thời đối với vướng mắc trong việc ký hợp đồng mua bán tại chung cư 481 đường Ba Đình, giúp các hộ dân sớm ổn định nơi ở…”, bà Hoàng Ngọc Loan thông tin.

Tại dự án rạch Xuyên Tâm (đoạn thuộc quận Gò Vấp trước đây), ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường An Nhơn, cho hay, dự án có 138 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện nay, địa phương đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thực hiện dự án. Thành phố phân bổ cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp một số căn hộ để bố trí TĐC cho các hộ dân có nhà bị giải tỏa bởi dự án. “Do căn hộ đã được bàn giao nhiều năm nay nên khi bàn giao, phường đã chủ động liên hệ chủ đầu tư có phương án sửa chữa căn hộ để thuận tiện cho người dân chuyển về ở ngay”, ông Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, theo Sở Xây dựng TPHCM, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2030 sẽ hoàn thành công tác di dời 20.000 căn nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch. Việc di dời nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, gắn với mục tiêu cải thiện môi trường, giải quyết vấn đề ô nhiễm, thoát nước, chống ngập cho khu vực, chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố.

TPHCM có 5 dự án đang chuẩn bị đầu tư, 6 dự án đang triển khai, 26 dự án đã hoàn thành và đang bố trí TĐC, đáng lưu ý có những dự án chậm tiến độ kéo dài đến 20 năm. Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở NN-MT báo cáo kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo về công tác rà soát quỹ nền, quỹ nhà TĐC, địa điểm bố trí TĐC phục vụ các dự án đầu tư công.

