TPHCM đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch

Tiến độ thực hiện nhà ở trên và ven kênh tại 3 phường: Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định còn chậm, đặc biệt là công tác lập quy hoạch, kế hoạch chi tiết triển khai và đề xuất chủ trương đầu tư các dự án.

Chiều 20-10, Văn phòng UBND TPHCM đã ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về tiến độ triển khai Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch tại 3 phường: Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ thực hiện nhà ở trên và ven kênh tại 3 phường: Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kết luận, trong thời gian qua, UBND TPHCM đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 27-6-2025. Một số kết quả bước đầu đã đạt được, tuy nhiên tiến độ nhiều nội dung còn chậm, đặc biệt là công tác lập quy hoạch, kế hoạch chi tiết triển khai và đề xuất chủ trương đầu tư các dự án.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan cùng chính quyền 3 phường tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ các nhiệm vụ trong Đề án.

Đáng chú ý, UBND TPHCM giao UBND các phường Chánh Hưng, Phú Định và Bình Đông khẩn trương lập mới đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho từng phường, bổ sung các khu vực phát triển đô thị theo định hướng TOD và các dự án trọng điểm. Hồ sơ phải trình UBND TPHCM phê duyệt trong quý I-2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ bàn giao mặt bằng tại 3 phường: Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được giao chủ trì cùng các đơn vị liên quan rà soát 14 dự án đầu tư đã đề xuất, thống nhất thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực bờ Nam kênh Đôi bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức đầu tư công. TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2026–2027.

Ngoài ra, TPHCM cũng khuyến khích nghiên cứu triển khai một số dự án chỉnh trang quy mô lớn theo hình thức PPP (đối tác công – tư), đồng thời rà soát, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội phục vụ Đề án cho cả ba phường.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng hoàn thiện và trình kế hoạch chi tiết triển khai Đề án. Sở Nông Nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng kế hoạch đấu giá các khu đất theo chỉ đạo trước ngày 25-10.

Kết luận nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân, mà còn tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững cho TPHCM trong giai đoạn 2026–2030.

QUỐC HÙNG