TPHCM đề xuất trung ương hỗ trợ 10.000 tỷ đồng xóa nhà trên kênh rạch

TPHCM đề xuất hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025 – 2030.

Chiều 3-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản số 4334/UBND-DA gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề xuất hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025 – 2030.

Tổng nhu cầu vốn cho hai Đề án xóa nhà trên kênh rạch lên đến 105.000 tỷ đồng. Ảnh: QUỐC HÙNG

UBND TPHCM cho biết hệ thống sông, kênh, rạch của Thành phố nhiều năm qua giữ vai trò quan trọng trong thoát nước, điều tiết mưa lũ và tạo không gian công cộng. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại hàng chục ngàn căn nhà trên và ven kênh rạch, tập trung tại các lưu vực có áp lực thoát nước lớn. Điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn cháy nổ, sạt lở, cản trở dòng chảy, gây ngập úng và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và chất lượng sống của người dân.

Tại Thông báo kết luận 235-TB/VPTW ngày 24-6-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu TPHCM phải đầu tư mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm trên và ven kênh rạch. Mục tiêu Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt ra đến cuối năm 2030 phải hoàn thành di dời 20.000 căn, tương ứng 50% số nhà ven kênh rạch toàn Thành phố.

Hiện TPHCM đã phê duyệt hai Đề án lớn liên quan chỉnh trang khu vực ven sông, ven kênh, bao gồm cả Đề án riêng cho khu vực quận 8 (cũ) với các phường Chánh Hưng, Bình Đông và Phú Định. Các đề án tập trung vào nạo vét, khơi thông dòng chảy, chống sạt lở, xây dựng hệ thống kè, đường ven kênh, chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường nước và không khí, đồng thời phát triển công viên và không gian công cộng. Tổng nhu cầu vốn cho hai Đề án lên đến 105.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh Thành phố đang ưu tiên nhiều nhiệm vụ trọng tâm như tăng trưởng kinh tế hai con số, hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược, phát triển metro và triển khai các dự án liên vùng, ngân sách địa phương gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Vì vậy, UBND TPHCM đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn vốn biến đổi khí hậu và xử lý ô nhiễm môi trường nhằm giúp Thành phố sớm triển khai các mục tiêu chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và thực hiện chỉ đạo của trung ương.

UBND TPHCM bày tỏ mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, xem xét và sớm có quyết định hỗ trợ để Đề án được triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2025 - 2030.

QUỐC HÙNG