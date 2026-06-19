Cuộc thi “AI thực chiến" 2026 có giá trị giải thưởng khủng

Khởi động cuộc thi tìm kiếm nhân tài AI. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên năm 2025 với hơn 10 triệu lượt theo dõi trực tiếp trên VTV2 và VTV3 cùng hàng triệu lượt tương tác trên các nền tảng số, mùa giải năm nay được nâng cấp cả về quy mô, hình thức thi đấu và chương trình đào tạo. Cuộc thi hướng tới phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực AI chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển các công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Điểm nhấn của mùa giải 2026 là định dạng gameshow truyền hình thực chiến và phát trên sóng quốc gia. Mỗi đội thi tối đa 3 thành viên, sẽ trải qua nhiều vòng đấu với độ khó tăng dần, tập trung giải quyết các bài toán thực tế trong đời sống, giáo dục, văn hóa và phát triển xã hội bằng công nghệ AI.

Giao lưu với đội giành giải cao nhất cuộc thi mùa đầu tiên. Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc VTV cho biết, thành công của hệ thống thi đấu hoàn toàn tự động do người Việt làm chủ ở mùa giải trước đã chứng minh năng lực của cộng đồng công nghệ trong nước. Vì vậy, việc đưa “AI thực chiến” lên truyền hình nhằm lan tỏa tinh thần làm chủ công nghệ, nâng cao nhận thức cộng đồng về AI và khơi dậy khát vọng sáng tạo trong giới trẻ.

Một điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là chủ đề “dữ liệu sạch”. Theo đại diện Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, dữ liệu chính là “mạch máu” của AI. Trung tâm sẽ trực tiếp hỗ trợ hạ tầng dữ liệu, chuyên gia và đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống cho cuộc thi. Mục tiêu là giúp các thí sinh xây dựng những mô hình AI có giá trị thực tiễn, phục vụ cộng đồng và phát triển bền vững.

Trong khi đó, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia sẽ tổ chức các chương trình huấn luyện chuyên sâu, workshop và hoạt động ươm tạo nhằm hỗ trợ các đội thi phát triển dự án sau cuộc thi. Ban tổ chức kỳ vọng không chỉ tìm kiếm người chiến thắng mà còn phát hiện những hạt nhân công nghệ có khả năng đi xa trong lĩnh vực AI.

“AI thực chiến” 2026 có tổng giá trị giải thưởng đặc biệt lớn. Đội vô địch sẽ nhận 1 tỷ đồng tiền mặt cùng gói “Điều kỳ diệu của Techcombank” trị giá 1 triệu USD dưới dạng học bổng hoặc khoản đầu tư. Bên cạnh đó còn có 1 giải nhì trị giá 300 triệu đồng, 2 giải ba trị giá 150 triệu đồng mỗi giải và nhiều giải phụ trị giá 50 triệu đồng. Theo kế hoạch, vòng sơ loại sẽ diễn ra từ tháng 7-2026, chung khảo vào tháng 8, bán kết từ tháng 9 đến tháng 10, chung kết vào cuối năm 2026. Đêm gala trao giải dự kiến được truyền hình trực tiếp vào ngày 10-1-2027 trên VTV2 và VTV3. Cuộc thi yêu cầu các sản phẩm AI tham gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân và không xâm phạm lợi ích quốc gia.

VĨNH XUÂN