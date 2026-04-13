Giải thưởng 1 triệu USD về AI dành cho người Việt bắt đầu nhận hồ sơ

Giải thưởng Âu Lạc hướng tới việc tìm kiếm và tôn vinh các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) do người Việt phát triển và làm chủ. Giải thưởng trị giá 1 triệu USD sẽ được trao cho giải pháp AI xuất sắc nhất do người Việt phát triển và làm chủ, đã được triển khai trong thực tế và chứng minh được giá trị tại Việt Nam. Website chính thức của Âu Lạc Grand Prize (https://www.aulacgrandprize.com) đã chính thức mở để các tác giả, nhóm tác giả có thể thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến.

Giải thưởng do Liên minh AI Âu Lạc khởi xướng, với sự bảo trợ của Tập đoàn FPT, hướng tới khuyến khích tinh thần làm chủ công nghệ và tôn vinh trí tuệ Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Thông qua việc tìm kiếm và lan tỏa các giải pháp AI do người Việt phát triển, giải thưởng góp phần hiện thực hóa mục tiêu theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó làm chủ các công nghệ chiến lược là yêu cầu trọng tâm.

Ban tổ chức nhận hồ sơ tham gia đến hết ngày 31-7. Sau thời điểm này, vòng sơ khảo và chung khảo sẽ diễn ra từ tháng 8 đến tháng 10, lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 11. Hồ sơ tham gia được tiếp nhận trực tuyến tại website chính thức của chương trình. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Liên minh AI Âu Lạc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho biết, mục tiêu lớn nhất của giải thưởng là góp phần xây dựng năng lực AI có chủ quyền cho Việt Nam, thông qua việc khuyến khích ngày càng nhiều người Việt tham gia nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI vào thực tiễn. Giá trị của giải thưởng không chỉ nằm ở một sản phẩm được vinh danh, mà ở khả năng lan tỏa, tạo động lực để cộng đồng cùng dấn thân và làm chủ công nghệ.

Các sản phẩm, giải pháp tham gia phải là tài sản trí tuệ hợp pháp, do người Việt phát triển và làm chủ. Âu Lạc Grand Prize được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó AI được xác định là một trong những công nghệ chiến lược có vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững. Giải thưởng dự kiến được tổ chức trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2026.

TRẦN BÌNH