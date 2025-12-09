Cuối năm, xe máy điện giá rẻ hút khách

Cuối năm luôn là thời điểm thị trường xe máy điện trở nên sôi động. Phân khúc xe điện giá rẻ và tầm trung đang thu hút nhiều sự quan tâm nhờ mức giá dễ tiếp cận, chi phí vận hành thấp và phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dùng trẻ tại đô thị.

Khách hàng đến trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng Yadea Plus Phạm Hùng

Đại diện cửa hàng Yadea Plus Phạm Hùng cho biết khách đến tìm mua xe trong những tuần gần đây chủ yếu lựa chọn các mẫu có giá từ 15 - 25 triệu đồng. Những yếu tố được khách hàng cân nhắc gồm trọng lượng xe, khả năng chống nước, độ bền của pin và chi phí bảo dưỡng.

Trong số các dòng sản phẩm đang được quan tâm, Yadea X-Sky (10,99 triệu đồng) và Yadea X-Bull (12,99 triệu đồng) ghi nhận lượng hỏi mua cao nhờ thiết kế trẻ trung, trọng lượng nhẹ và phù hợp nhu cầu đi học, đi làm gần. Yadea iCUTE (14,49 triệu đồng) và Yedea VeKoo (14,99 triệu đồng) cũng thu hút nhóm khách muốn một mẫu xe nhỏ gọn nhưng có cốp rộng và khả năng vận hành ổn định trong đô thị.

Ở tầm giá cao hơn, Yadea Ocean (16,99 triệu đồng) được nhiều khách trẻ lựa chọn nhờ kiểu dáng hiện đại và khả năng di chuyển linh hoạt. Các mẫu từ 20 triệu đồng trở lên như Yadea Ossy (21,99 triệu đồng) và Yadea Oris (22,99 triệu đồng) phù hợp với người dùng muốn thiết kế thời trang hơn và trang bị nhiều tiện ích hơn nhưng vẫn giữ mức chi phí hợp lý.

Từ đầu tháng 12, lượng khách dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi Yadea Plus triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Săn xe điện Yadea Plus - Rinh ngay X-Sky về nhà”, diễn ra từ 1-12. Trong thời gian này, khách hàng mua xe tại cửa hàng sẽ có cơ hội nhận thêm một xe Yadea X-Sky với giá 0 đồng theo hình thức quay thưởng. Đại lý kỳ vọng chương trình “mua 1 tặng 1” này sẽ tạo cú hích lớn cho thị trường xe điện giá rẻ mùa cuối năm.

KIM THANH