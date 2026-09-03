Các bộ ngành, địa phương gửi báo cáo về kết quả giải quyết chính sách theo Nghị định 178, trước 15-9

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với những trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ vừa gửi văn bản tới các bộ, ngành, địa phương về thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước trong giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31-12-2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trụ sở Bộ Nội vụ. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN BỘ NỘI VỤ

Theo văn bản của Bộ Nội vụ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã quyết định cho nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin về kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước về các nội dung liên quan; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác định đối tượng và tuân thủ các trình tự, thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc đối với từng trường hợp theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Căn cứ thẩm quyền quyết định và giải quyết chính sách nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu.

Văn bản của Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra về kết quả thực hiện nêu trên, trường hợp phát hiện sai sót thì báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời theo đúng quy định của Nghị định 178/2024/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ; đồng thời, nếu có phát sinh vướng mắc thì báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương có báo cáo về Bộ Nội vụ trước ngày 15-9 để bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

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ĐỖ TRUNG