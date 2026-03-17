Các trường đại học quy đổi điểm ngoại ngữ rất khác nhau

Hiện nhiều trường đại học (ĐH) công bố đề án tuyển sinh năm 2026. Đồng thời đã có vài chục trường công bố cách thức quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có chứng chỉ IELTS, sang điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển nhưng mỗi trường lại có một mức quy đổi khác nhau.

Theo Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026 của Bộ GD-ĐT, việc xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong đó có IELTS áp dụng như sau: chỉ cộng khuyến khích tối đa 1,5 điểm cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (năm 2025 tối đa 3 điểm); chỉ được quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển hoặc cộng điểm khuyến khích (năm 2025 có trường vừa quy đổi và vừa cộng điểm khuyến khích).

Đồng thời, các trường xây dựng bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ theo thời gian tối thiểu 2 năm điều chỉnh một lần.

Theo quy định, bảng quy đổi phải có tối thiểu 5 mức điểm tương ứng với thang điểm của chứng chỉ được sử dụng. Trên thực tế, mỗi trường áp dụng một bảng quy đổi khác nhau: nhiều trường xây dựng hơn 5 mức điểm, một số trường áp dụng đúng 5 mức, nhưng cũng có trường chỉ đưa ra 4 mức quy đổi. Điều này dẫn đến việc cùng một chứng chỉ ngoại ngữ nhưng được quy đổi thành các mức điểm khác nhau tùy theo từng trường đại học.

Theo đề án tuyển sinh của Trường ĐH Ngoại thương, cơ sở này có 7 mức điểm quy đổi IELTS từ 4.0 - 9.0. Tuy nhiên trường chỉ xét tuyển IELTS từ 6.5 nên thực tế xét tuyển chỉ có 4 mức điểm: 6.5, 7.0, 7.5 và 8.0 - 9.0 với mức điểm quy đổi thành điểm môn tiếng Anh dao động từ 8,5 đến 10 điểm).

Trong khi đó, các cơ sở khác như Học Viện nông nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Việt Nhật (ĐHQG Hà Nội), Trường ĐH Sài Gòn… chấp nhận quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ IELTS từ 4.0 trở lên. Ngược lại, cũng có trường đưa ra yêu cầu quy đổi khi IELTS phải từ 5.0 trở lên. Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) yêu cầu IELTS phải đạt từ 6.0 trở lên mới được quy đổi…

Cùng với đó, mức điểm quy đổi từ điểm IELTS sang điểm môn tiếng Anh giữa các trường cũng rất khác nhau. Cụ thể như, cùng mức IELTS là 5.0, Trường ĐH Nha Trang quy đổi thành 6 điểm môn tiếng Anh nhưng Trường ĐH Tài chính – Quản trị kinh doanh lại quy đổi thành 9,25 điểm cho môn tiếng Anh (chênh nhau đến 3,25 điểm). Hay ở mức IELTS 5.5, nhiều trường quy đổi thành 9 điểm môn tiếng Anh nhưng với nhiều trường khác thì yêu cầu IELTS từ 7.0 mới đạt 9 điểm môn tiếng Anh khi quy đổi.

Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, năm 2026 thí sinh không còn được xét chứng chỉ ngoại ngữ độc lập như năm 2025 mà phải xét kết hợp với các kết quả bài thi, thành tích khác. Cùng với đó, nếu thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đã được quy đổi thì không còn được cộng điểm khuyến khích như năm 2025 (thí sinh có một chứng chỉ ngoại ngữ vừa được quy đổi và vừa được cộng điểm khuyến khích).

Theo đại diện các trường, do Bộ GD-ĐT chưa có quy định chung hay khung các mức điểm quy đổi cho chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nên hiện mỗi trường có một cách quy định là tất yếu. Tuy nhiên, việc quá lạm dụng vào việc quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ cũng phần nào làm ảnh hưởng đến rất nhiều thí sinh vùng sâu, vùng xa không có điều kiện học và thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, nhất là chứng chỉ IELTS.

