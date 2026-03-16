Ngày 16-3, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh

Tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Phát biểu chào mừng đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh nhận nhiệm vụ tại Bộ GD-ĐT, Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, giai đoạn hiện nay, ngành giáo dục đang đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít thách thức khi triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Để hoàn thành sứ mệnh đó, đội ngũ lãnh đạo ngành cần có tầm nhìn chiến lược, đồng thời am hiểu sâu sắc thực tiễn từ địa phương và cơ sở.

Tập thể lãnh đạo Bộ GD-ĐT tặng hoa chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh là nhà giáo, nhà quản lý trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong ngành giáo dục và chính quyền địa phương. Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT là sự bổ sung kịp thời, quan trọng cho đội ngũ lãnh đạo bộ. Trên cương vị mới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh dự kiến phụ trách các lĩnh vực: giáo dục mầm non, công tác học sinh - sinh viên và Đề án Ngoại ngữ quốc gia.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, kinh nghiệm trong những năm công tác tại địa phương sẽ là hành trang quan trọng để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục trong thời gian tới. Tân Thứ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục trong phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, sinh ngày 19-10-1978, quê tỉnh Vĩnh Long; có trình độ Cử nhân Ngoại ngữ, Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trước khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Quá trình công tác của tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT gắn với ngành giáo dục, từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long; Trưởng phòng GD-ĐT TP Vĩnh Long; Phó Giám đốc, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long.

PHAN THẢO