Đà Nẵng: 99,92% cử tri tham gia bỏ phiếu

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể vì có thành tích trong công tác bầu cử

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đà Nẵng đã chủ động triển khai từ sớm, bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định. Công tác chuẩn bị được thực hiện bài bản với 1.784 khu vực bỏ phiếu được bố trí hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia thực hiện quyền công dân. Toàn thành phố có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (bầu 14 đại biểu); 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố (bầu 76 đại biểu); 628 đơn vị bầu cử cấp xã (bầu 1.907 đại biểu).

Công tác bầu cử được tổ chức chặt chẽ, an toàn, đúng quy định

Trong ngày bầu cử, cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,92%, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định. Các đại biểu trúng cử bảo đảm tiêu chuẩn, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và cơ cấu hợp lý.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố cho rằng, hội nghị không chỉ tổng kết một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm và chuẩn bị điều kiện để bộ máy dân cử nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng trao bằng khen cho các cá nhân vì có thành tích trong công tác bầu cử

Đà Nẵng phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát; thực hiện chặt chẽ công tác nhân sự; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, kết quả bầu cử là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục phát triển, nhanh chóng chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động thực chất của bộ máy dân cử nhiệm kỳ mới. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu khẩn trương chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới; hoàn thiện tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể để sớm triển khai chức năng quyết định và giám sát. Đồng thời, cần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Dịp này, 156 tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong công tác bầu cử.

