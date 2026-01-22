Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch, xác lập mô hình tăng trưởng mới

Hội thảo tham vấn ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 22-1 đã làm rõ yêu cầu cấp thiết phải xác lập mô hình tăng trưởng mới, gắn với không gian phát triển mở rộng sau hợp nhất.

Hội thảo tham vấn ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhiệm vụ chiến lược

Tại hội thảo, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Đà Nẵng là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh; là đầu mối giao thông, cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên, điểm đầu Hành lang kinh tế Đông - Tây. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đà Nẵng trở thành đô thị trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, gần 12.000km², với dân số khoảng 3 triệu người.

Thành phố hội tụ đầy đủ 5 loại hình giao thông, với hai sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai; hệ thống cảng biển Tiên Sa, Liên Chiểu và Chu Lai – Kỳ Hà, hình thành cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của Vùng. Đà Nẵng đồng thời là một trong những “thủ phủ du lịch” của cả nước, đón 17,3 triệu lượt khách năm 2025, doanh thu khoảng 60 ngàn tỷ đồng; sở hữu cụm di sản đặc sắc với 3 di sản UNESCO.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau sáp nhập, Đà Nẵng tiếp tục kế thừa các định hướng phát triển và cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương, nổi bật là Kết luận số 79/KL-TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù; cùng việc thành lập Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Các quy hoạch đã được phê duyệt của Đà Nẵng và Quảng Nam trước đây là nền tảng quan trọng để thành phố mới phát triển nhanh và bền vững.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng xác định mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 theo định hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên. Trong bối cảnh cả nước sắp xếp đơn vị hành chính, việc điều chỉnh Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là nhiệm vụ chiến lược, cấp thiết; theo hướng tích hợp, kế thừa và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn sau hợp nhất, không làm lại từ đầu.

Thời cơ đột phá mô hình tăng trưởng mới

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng điểm then chốt của lần điều chỉnh này là xác lập mô hình tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026–2030, dựa trên khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh, bảo đảm hiệu suất cao hơn trên cùng nguồn lực đầu vào.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đây không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật mà là thời cơ hiếm có để tạo ra những thay đổi đột phá mang tính “xoay chuyển” chiến lược. Việc hợp nhất Đà Nẵng – Quảng Nam đã tạo ra một thực thể phát triển mới, vừa có “chiều cao” dẫn dắt quốc gia, vừa có “chiều rộng” không gian để mở lớn. Trong bối cảnh thế giới biến động mạnh bởi trí tuệ nhân tạo, chuyển dịch chuỗi cung ứng và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, tư duy quy hoạch cũ không còn phù hợp.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông nhấn mạnh hai trụ cột mang sứ mệnh quốc gia là trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do, coi đây là mô hình thử nghiệm cho cả nước. Việc mở rộng không gian phát triển về phía Nam, gắn với sân bay Chu Lai, cảng Kỳ Hà và khu kinh tế mở Chu Lai, cần được xác lập là hướng đột phá chiến lược; trong khi dải ven biển đóng vai trò vùng động lực tăng trưởng, khu vực phía Tây là không gian sinh thái và dự trữ phát triển dài hạn.

PGS.TS Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, điểm then chốt của lần điều chỉnh quy hoạch này là xác lập mô hình tăng trưởng mới, đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đây không còn là “tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng” như trước, mà là một bước phát triển cao hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh mới. Mô hình tăng trưởng mới phải bảo đảm hiệu suất cao hơn trên cùng nguồn lực đầu vào, dựa trên khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh.

PGS.TS Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Là một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, PGS.TS Bùi Tất Thắng nhấn mạnh Đà Nẵng cần thể hiện rõ tính quyết liệt, tầm nhìn cạnh tranh và khả năng dẫn dắt trong không gian phát triển mới. Ông lưu ý việc rà soát lại tiêu chí lựa chọn ngành kinh tế chủ lực, tránh dàn trải; thống nhất các chỉ tiêu còn chênh lệch; bổ sung chỉ tiêu y tế gắn với chất lượng thụ hưởng thực chất của người dân. Đồng thời, quy hoạch cần thể hiện rõ nội dung về đặc khu Hoàng Sa không thể tách rời, qua đó khẳng định chủ quyền quốc gia.

XUÂN QUỲNH